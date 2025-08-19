障がい者“働く体験”の祭典『キャリアランド2025』10/26開催

一般社団法人脳フェス実行委員会

特定非営利活動法人ぼこでこ／一般社団法人脳フェス実行委員会（代表理事：小林純也）は、障がい当事者が企業の実務を体験できる職業テーマパーク型イベント「キャリアランド2025」を、2025年10月26日（日）に東京・すみだ産業会館（錦糸町マルイ8F）で開催します。体験で獲得した「キャリアランド通貨」は会場内の飲食・物販・リハビリ体験と交換可能。就労なんでも相談所や当事者プレゼンブースも併設し、復職・就職への一歩を後押しします。※一部コンテンツは変更の可能性があります。

キャリアランド概要

取材の見どころ

背景・実績（主催イベント）

社会的背景

昨年のキャリアランドの様子（写真：白川大）- “障がい者版キッザニア”の発想で、働くリアルを安全に・楽しく体験- 職業体験ブース：接客、商品管理、IT操作、軽作業、企画補助 等（各社の実業務を体験化）- 面接ブース：企業・参加者双方の希望があれば、面談可能な企業も- キャリアランド通貨：体験で付与 → 会場内のフード／物販と交換- 就労なんでも相談所（無料）：体験で見えた不安や疑問をその場で解消- 当事者ギルド：障がい当事者が自ら強みをPRできるセルフプレゼンブース- ※参加企業は順次公式サイト等で告知予定。今年参加企業の一例）BOOKOFF／NEC／PASONA/HISなど（8/8現在）- 通貨を“稼いで使う”循環の可視化：体験→通貨→消費という社会参加のミクロ体験- 当事者×企業の“同じ目線”の会話：障がい者・企業間の相互理解促進- 多層的な会場構成：体験／相談／交流／ステージ（時間帯で画が変わる）- 共催イベント「脳卒中フェスティバル」（10/25）は2017年開始、累計来場約8,000人- 登録者数 8,300人／参加企業 213社／クラウドファンディング累計 12,255,235円- メディア掲載：NHK／フジテレビ／テレビ東京／朝日新聞／読売新聞／日経BP ほか- 2022年以降の平均広告換算 300～350万円- ※本件は2日間開催イベントの2日目（10/26）に実施する就労特化プログラムです（2日間総来場予定：約2,000名）。- 実雇用率は過去最高だが、法定雇用率未達が多数：民間企業の実雇用率は2.41%（2024年6月時点）で過去最高。一方、法定雇用率2.5%（2024年4月引上げ）達成企業は46.0%にとどまる。（厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況」）- 法定雇用率はさらに引上げ予定：2026年7月に2.7%へ段階的に引上げ（厚生労働省）。- 合理的配慮の提供が“努力”から“義務”へ：2024年4月1日施行の改正障害者差別解消法により、事業者の合理的配慮が義務化。採用だけでなく、就労の継続を支える環境整備が企業に求められる（内閣府／政府広報）。- 職場定着の課題：公共職業安定所経由の一般企業就職者の1年後定着率は58.4%（2017年・JEED調査）。短期離職の要因として労働条件のミスマッチ／業務遂行の課題／病状などが挙げられる。

本イベントの意義：キャリアランドは、「体験→通貨→消費」という循環を通じ、配慮の具体（作業設計・コミュニケーション・導線・機器活用 等）を企業と当事者が現場で擦り合わせる実践の場。採用前の相互理解と就労後の定着の両輪に寄与します。

開催概要

名称：キャリアランド2025

日時：2025年10月26日（日）10:30開場～19:00（予定）

会場：すみだ産業会館 8F サンライズホール（東京都墨田区江東橋3-9-10／錦糸町駅南口徒歩3分）

同時企画：職業体験所、就労なんでも相談所、当事者ギルド、飲食・物販、ステージ 等（予定）

入場：一部有料コンテンツあり

主催：NPO法人ぼこでこ／一社）脳フェス実行委員会

公式情報：https://noufes.com/event/2025tokyo/

掲載用素材

キービジュアル会場の様子avexブースでの相談BOOKOFFブースでの相談

取材申込・お問い合わせ

キャリアランドの遊び方会場ではファッションショーも開催

主催団体NPO法人ぼこでこ／一社）脳フェス実行委員会（広報）

MAIL：info@noufes.com

TEL：090-2915-5484

事前取材／当日アポイント／素材提供（写真・来場速報）に対応します。