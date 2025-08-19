ポリスチレン市場は、持続可能な包装材と先進的なポリマー技術革新の進展により急成長が見込まれ、2033年までに279億米ドルに達すると予測されています。業界全体での強い成長が期待されています

ポリスチレン市場は、持続可能な包装材と先進的なポリマー技術革新の進展により急成長が見込まれ、2033年までに279億米ドルに達すると予測されています。業界全体での強い成長が期待されています