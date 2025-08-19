株式会社京都プラテックがM2Xを導入

株式会社M2X

株式会社M2X（本社：東京都中央区、代表取締役：岡部晋太郎）（以下「当社」）は、当社が提供する現場にとけ込む設備保全DXアプリ「M2X」を、株式会社京都プラテック様が導入したことをお知らせします。

概要

現場にとけ込む設備保全DXアプリ「M2X」は、設備保全業務を一気通貫で効率化するアプリケーションです。日々の点検活動やトラブル時の対応、部品管理等を効率化し、業務生産性と稼動率の向上を実現します。

株式会社京都プラテックは設備保全業務のデジタル化、業務生産性の向上を目的にM2Xをこのたび導入しました。

M2Xではこれからも、「メンテナンスの価値を再定義する」というミッションを実現するために、組織一丸となって取り組んでいきます。

京都プラテックについて

会社名：株式会社京都プラテック

事業内容：プラスチック成形品の製造・プラスチック成形金型の設計及び製作・電子機器ユニットの開発、設計、モデリングから製造まで請負

本社：京都府久世郡

創業：1982年2月

https://www.kyopla.co.jp/

M2Xについて

会社名：株式会社M2X（エム・ツー・エックス）

事業内容：設備メンテナンスDXアプリケーションの開発・提供

本社：東京都中央区

代表取締役社長：岡部 晋太郎

https://m2xsoftware.com(https://m2xsoftware.com/)