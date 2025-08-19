みんなでつなごう！命のリレー 025年9月25日 （木）10時～16時30分 BODYMAKERは献血活動を行います
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社
（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
2025年9月25日（木）10時～16時30分（休憩時間：12時30分～13時30分）BODYMAKERは献血活動を行います。
会場は、今年もBODYMAKER株式会社 本社内にて献血活動を実施します。いつもご協力いただいている方、はじめての方も是非、近隣にお知り合いの方がいらっしゃればお誘い頂ければ嬉しく思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327529&id=bodyimage1】
血液事業は、少子高齢社会を迎え厳しいのが現状です。輸血用血液製剤や血漿分画製剤の多くは高齢者の医療に使われており、輸血用血液製剤を使用されている方の約85％は50歳以上の方々です。一方で、献血いただいている方の60％以上は50歳未満の方々であり、この世代の方々が輸血医療を大きく支えています。しかし、現在日本国内では、若年層の献血離れが深刻化し、将来、献血血液の安定供給を維持することが困難になる恐れがあります。2025 年における予測献血者数は 440~444 万人、予測血液製剤需要は献血者換算 477～505 万人分 であり、33～65 万人不足することを示しています。今後、少子高齢化がますます進んでいくと、血液の安定供給に支障をきたす恐れがあり、今まで以上に若い世代の献血へのご理解とご協力が求められます。ぜひ献血で命のバトンをつないでください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327529&id=bodyimage2】
献血会場になるBODYMAKER株式会社 本社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327529&id=bodyimage3】
献血風景
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp/shop/e/eblood/
配信元企業：BODYMAKER株式会社
（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長渕 翔）よりお知らせです。
2025年9月25日（木）10時～16時30分（休憩時間：12時30分～13時30分）BODYMAKERは献血活動を行います。
会場は、今年もBODYMAKER株式会社 本社内にて献血活動を実施します。いつもご協力いただいている方、はじめての方も是非、近隣にお知り合いの方がいらっしゃればお誘い頂ければ嬉しく思います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327529&id=bodyimage1】
血液事業は、少子高齢社会を迎え厳しいのが現状です。輸血用血液製剤や血漿分画製剤の多くは高齢者の医療に使われており、輸血用血液製剤を使用されている方の約85％は50歳以上の方々です。一方で、献血いただいている方の60％以上は50歳未満の方々であり、この世代の方々が輸血医療を大きく支えています。しかし、現在日本国内では、若年層の献血離れが深刻化し、将来、献血血液の安定供給を維持することが困難になる恐れがあります。2025 年における予測献血者数は 440~444 万人、予測血液製剤需要は献血者換算 477～505 万人分 であり、33～65 万人不足することを示しています。今後、少子高齢化がますます進んでいくと、血液の安定供給に支障をきたす恐れがあり、今まで以上に若い世代の献血へのご理解とご協力が求められます。ぜひ献血で命のバトンをつないでください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327529&id=bodyimage2】
献血会場になるBODYMAKER株式会社 本社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327529&id=bodyimage3】
献血風景
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp/shop/e/eblood/
配信元企業：BODYMAKER株式会社
プレスリリース詳細へ