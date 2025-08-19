CyberArk最新調査、AI・クラウド技術の普及でサイバーセキュリティリスクが急拡大
セキュリティリーダーの81%がAIの将来を保護する上でマシン アイデンティティの保護が不可欠と認識
※本リリースは、米国マサチューセッツ州/イスラエルにて現地時間2025年3月13日に発表したリリース ＜ https://www.cyberark.com/ja/press/new-cyberark-research-rapid-growth-of-machine-identities-ai-adoption-and-cloud-native-innovations-leave-organizations-more-vulnerable-to-attacks/ ＞ の抄訳です。
アイデンティティ カンパニーであるCyberArk＜ https://www.cyberark.com/ja/ ＞（NASDAQ：CYBR＜ https://investors.cyberark.com/investor-overview/default.aspx ＞）は、本日、「2025年 マシン アイデンティティ セキュリティの現状レポート」を発表しました。この調査では、マシン アイデンティティの数と複雑性が増大する中、マシン アイデンティティ関連のセキュリティインシデントが増加していることが明らかになりました。組織の72%が過去1年間に少なくとも1回の証明書関連の障害を経験しており、これは前年と比較して大幅な増加となっています。さらに、セキュリティリーダーの50%がマシン アイデンティティの侵害によるセキュリティ インシデントや侵害を報告しています。
マシン アイデンティティ（証明書、キー、シークレット、アクセストークンを含むNHI: Non-Human Identity）は、AI導入の増加、クラウドネイティブ技術の革新、マシン アイデンティティのライフサイクル短縮化に伴い急増しています。その結果、組織は対応に苦慮しており、マシン アイデンティティ保護のサイロ化されたアプローチが新たなリスクを生み出しています。この調査レポートでは、マシン アイデンティティを効果的に保護しないことによるビジネスへの大きな影響が示され、組織は多大な損害を伴うシステム停止や情報漏洩に対して脆弱な状態にあることが明らかになりました。
2025年マシン アイデンティティ セキュリティの現状レポートのハイライト
CyberArkは複数の国にわたる1,200人以上のセキュリティリーダーに対して調査を行いました。調査の主な結果は以下の通りです：
● 障害発生の頻度が大幅に増加 - 回答者の約4分の3（72%）が過去1年間に少なくとも1回の証明書関連の障害を経験しており、67%が毎月、45%が毎週障害を経験しています。これは2022年 ＜ https://www.cyberark.com/ja/products/machine-identity-security/ ＞（26%が毎月、12%が毎週と報告）からの大幅な増加を示しています。
● マシン アイデンティティ関連の侵害がビジネスに重大な影響をもたらす - セキュリティリーダーの半数（50%）が、過去1年間にマシン アイデンティティの侵害に関連するセキュリティ インシデントや侵害を報告しており、これによりアプリケーションリリースの遅延（51%）、カスタマーエクスペリエンスに影響するシステム停止（44%）、機密データやネットワークへの不正アクセス（43%）が発生しています。
● マシン アイデンティティの成長が継続 - マシン アイデンティティの数は人のアイデンティティの数を圧倒的に上回り、急速に増加し続けています。セキュリティリーダーの79%が、組織内のマシン アイデンティティの数が今後1年で最大150%増加すると予測しています。
● AIがマシン アイデンティティの脅威に大きく影響 - AIシステムがサイバー攻撃のターゲットとして増加する中、セキュリティリーダーの81%がAIの将来を保護する上でマシン アイデンティティ セキュリティが重要な役割を果たすと考えています。79%はAIモデルを不正操作や盗難から保護するには、マシン アイデンティティの認証と認可の必要性をより重視する必要があると述べています。
※本リリースは、米国マサチューセッツ州/イスラエルにて現地時間2025年3月13日に発表したリリース ＜ https://www.cyberark.com/ja/press/new-cyberark-research-rapid-growth-of-machine-identities-ai-adoption-and-cloud-native-innovations-leave-organizations-more-vulnerable-to-attacks/ ＞ の抄訳です。
アイデンティティ カンパニーであるCyberArk＜ https://www.cyberark.com/ja/ ＞（NASDAQ：CYBR＜ https://investors.cyberark.com/investor-overview/default.aspx ＞）は、本日、「2025年 マシン アイデンティティ セキュリティの現状レポート」を発表しました。この調査では、マシン アイデンティティの数と複雑性が増大する中、マシン アイデンティティ関連のセキュリティインシデントが増加していることが明らかになりました。組織の72%が過去1年間に少なくとも1回の証明書関連の障害を経験しており、これは前年と比較して大幅な増加となっています。さらに、セキュリティリーダーの50%がマシン アイデンティティの侵害によるセキュリティ インシデントや侵害を報告しています。
マシン アイデンティティ（証明書、キー、シークレット、アクセストークンを含むNHI: Non-Human Identity）は、AI導入の増加、クラウドネイティブ技術の革新、マシン アイデンティティのライフサイクル短縮化に伴い急増しています。その結果、組織は対応に苦慮しており、マシン アイデンティティ保護のサイロ化されたアプローチが新たなリスクを生み出しています。この調査レポートでは、マシン アイデンティティを効果的に保護しないことによるビジネスへの大きな影響が示され、組織は多大な損害を伴うシステム停止や情報漏洩に対して脆弱な状態にあることが明らかになりました。
2025年マシン アイデンティティ セキュリティの現状レポートのハイライト
CyberArkは複数の国にわたる1,200人以上のセキュリティリーダーに対して調査を行いました。調査の主な結果は以下の通りです：
● 障害発生の頻度が大幅に増加 - 回答者の約4分の3（72%）が過去1年間に少なくとも1回の証明書関連の障害を経験しており、67%が毎月、45%が毎週障害を経験しています。これは2022年 ＜ https://www.cyberark.com/ja/products/machine-identity-security/ ＞（26%が毎月、12%が毎週と報告）からの大幅な増加を示しています。
● マシン アイデンティティ関連の侵害がビジネスに重大な影響をもたらす - セキュリティリーダーの半数（50%）が、過去1年間にマシン アイデンティティの侵害に関連するセキュリティ インシデントや侵害を報告しており、これによりアプリケーションリリースの遅延（51%）、カスタマーエクスペリエンスに影響するシステム停止（44%）、機密データやネットワークへの不正アクセス（43%）が発生しています。
● マシン アイデンティティの成長が継続 - マシン アイデンティティの数は人のアイデンティティの数を圧倒的に上回り、急速に増加し続けています。セキュリティリーダーの79%が、組織内のマシン アイデンティティの数が今後1年で最大150%増加すると予測しています。
● AIがマシン アイデンティティの脅威に大きく影響 - AIシステムがサイバー攻撃のターゲットとして増加する中、セキュリティリーダーの81%がAIの将来を保護する上でマシン アイデンティティ セキュリティが重要な役割を果たすと考えています。79%はAIモデルを不正操作や盗難から保護するには、マシン アイデンティティの認証と認可の必要性をより重視する必要があると述べています。