D-Marketing Academy、国内電通グループにG検定講座を提供し、国内電通グループのAI人材育成を支援

D-Marketing Academy株式会社

株式会社 CARTA HOLDINGS(以下「CARTA HD」)のグループ会社で、企業の生成AIやデジタルマーケター育成を行う動画e ラーニング事業を展開する D-Marketing Academy 株式会社（東京都港区、代表取締役：寺田 昇平）は、国内電通グループのAI人材育成を支援するため、G検定講座（https://www.d-m-a.jp/lp/g_corp）の提供を開始しました。

G検定は、AIの基礎知識から活用方法、法律・倫理といった社会的側面まで、幅広い分野を体系的に学べる検定試験です。文系・理系を問わず、AIを「使う側」に求められるリテラシーを可視化する手段として、多くの企業からも注目されています。国内電通グループでは、AI実践力の強化のため、職種・領域は問わず、全従業員に向けてG検定資格取得を推奨しており、このたび、G検定講座の提供を開始しました。

D-Marketing Academyが提供する、G検定対策講座は、全86講座を視覚的にわかりやすいアニメーション形式で提供しており、G検定の最新シラバスに準拠し、基礎から法律・倫理までを網羅しています。1講座約10分のeラーニング形式で、忙しい社員でも無理なく学ぶことが可能です。

【D-Marketing AcademyのG検定対策講座の強み】

・ 講座は全てアニメーション形式講座

全講座、アニメーション形式で構成されているため、AIに関する専門的な内容の視覚的理解を促し、隙間時間の繰り返し学習もしやすくなっています。

・ シラバスに基づくG検定関連の８６講座を用意

G検定の最新シラバスに準拠し、AIの基礎から活用、法律・倫理までを体系的に学習することができます。

・多忙な社員でも無理なく学習が可能。

1講座を10分弱に設定し、デバイスを問わないeラーニング形式で提供することで、各自の業務フローに合わせた柔軟な学習が可能です。

G検定講座のお問い合わせはこちら :https://www.d-m-a.jp/lp/g_corp?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral

■D-Marketing Academyについて

AIやデジタルマーケティングを基礎から学ぶための約850の動画講座を配信し、導入企業やチームの目的に合わせたカリキュラムを提案することで、より効率的に学習することが可能です。利用者は動画視聴に加え、学習した情報・ノウハウのインプットや、理解度を確認するテスト機能や学習進捗に合わせてレベル表示がされるアウトプットを促進する機能を利用することができ、AIやデジタルマーケティングに関する知識の定着を図ります。

このeラーニングサービスや知見を元に、講義型のオンライン研修から経営者向けの個別指導まで様々な形式での人材育成をサポートします。

■お問い合わせ先

サービスの詳細やデモのご依頼は、下記までお問い合わせください。

D-Marketing Academy株式会社 営業担当 https://www.d-m-a.jp/contact