約4割が勧められた経験あり！宮古島観光のきっかけと理想の体験を徹底調査
沖縄県宮古島市でホテル・レンタカー事業を展開するエグチホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：江口勝義）は、この度「宮古島観光のきっかけと理想の体験に関するアンケート調査」を実施いたしました。その結果をご報告いたします。
■調査概要
調査対象：18歳以上の方
回答数：200名
調査期間：2025年8月4日～2025年8月6日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press06/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326420&id=bodyimage1】
【質問】宮古島観光を人から勧められたことはありますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326420&id=bodyimage2】
「宮古島観光を人から勧められたことはありますか？」という質問に対し、「ある」と答えた人は全体の40.5%でした。一方、「ない」と答えた人は59.5%でした。
【質問】（前項で「ある」と答えた方におたずねします）どこで、または誰から宮古島観光を勧められましたか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326420&id=bodyimage3】
「宮古島観光を勧められたことがある」と回答した方に対し、そのきっかけとなった人物や場所についてたずねたところ、最も多かったのが「友人・知人」で64人でした。次いで、「SNS（Instagram、TikTok、Xなど）」16人、「同僚・仕事関係」12人、「家族」11人、「動画サイト（YouTubeなど）」8人、「旅行会社」3人と続きます。
【質問】もし宮古島を訪れるとしたら、どのような体験をしてみたいですか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326420&id=bodyimage4】
「宮古島でどんな体験をしてみたいか」という質問では、「美しいビーチでのんびり過ごす」が137人で最多でした。次いで「自然の中を散策する」125人、「地元のグルメを味わう」120人と続き、自然や食への高い関心がうかがえます。そのほか、「マリンアクティビティを楽しむ」65人、「伝統文化や工芸を体験する」45人、「島の人々とふれあう」27人という結果となりました。
●もし宮古島観光を計画する場合、どのようなポイントを重視したいですか？（一部抜粋）
・晴れていた方がいいので、天気。（10代/男性/学生）
・史跡、博物館、郷土本を置く本屋。（40代/女性/無職）
・美味しい料理を食べること。（30代/男性/会社員・団体職員）
・そこでしか味わえない体験を重視します。（30代/女性/その他）
・家族みんなで楽しめること。（40代/女性/会社員・団体職員）
・綺麗な海が満喫できる宿。（60代以上/女性/会社員・団体職員）
・人混みに逢わずのんびりできること。（40代/男性/会社員・団体職員）
今回実施したアンケート調査によると、人からの勧めが宮古島観光のきっかけのひとつとなっていることがわかりました。特に、友人・知人の口コミは大きな影響力を持ち、直接的な体験談や感想が重要視されている様子がうかがえます。
また、理想の体験は「のんびり過ごす」「自然」「グルメ」が上位を占めており、宮古島では「特別な日常」を求める人々が多いことも明らかになりました。宮古島の魅力は、これからも口コミや旅先での体験を通じて広がっていくことでしょう。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
配信元企業：エグチホールディングス株式会社
プレスリリース詳細へ