『劇場版モノノ怪』より御朱印帳が登場！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、『劇場版モノノ怪』より、作中に登場する「天秤」をモチーフにした御朱印帳を2025年10月に発売いたします。
『劇場版モノノ怪』より「天秤」を愛らしくデザインした御朱印帳が登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326154&id=bodyimage1】
モノノ怪が現れると傾き、薬売りをモノノ怪の元に導く「天秤」。
表紙の裏には「御札」をデザインしており、一つだけ傾いた天秤の裏を開くと…？
大判サイズなので御朱印帳としてはもちろん手帳やノート代わりにもお使いいただけます！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326154&id=bodyimage2】
◆商品情報◆
書名：『劇場版モノノ怪』御朱印帳
価格：2,750円（本体2,500円＋税10%）
ISBNコード：978-4-7986-3969-7
JANコード：4981932073767
サイズ：縦182×横121×厚15mm
（C）ツインエンジン
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
ご予約はこちらから！
ポスキャラ【ポストホビーキャラグッズストア】
https://www.posthobby.com/hpgen/HPB/entries/25.html
アニメイト
https://x.gd/LwVEU
劇場版モノノ怪オフィシャルストア
https://mononoke-officialstore.myshopify.com/
全国書店
『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』ティザービジュアルを使用したB2タペストリーも発売中！
布地は透けにくいWスウェードを採用。ビッグなB2サイズで「モノノ怪」の艶やかなイラストをご堪能ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326154&id=bodyimage3】
◆商品情報◆
書名：『劇場版モノノ怪』B2タペストリー
価格：3,850円（本体3,500円＋税10%）
JANコード：4981932073743
サイズ：B2（H728mm×W515mm）
（C）ツインエンジン
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
◆関連リンク◆
●『劇場版モノノ怪』公式サイト／https://www.mononoke-movie.com
●ホビージャパンオンラインショップ 女子部／https://hobbyjapan-shop.com/shop/r/r30/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
『劇場版モノノ怪』より「天秤」を愛らしくデザインした御朱印帳が登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326154&id=bodyimage1】
モノノ怪が現れると傾き、薬売りをモノノ怪の元に導く「天秤」。
表紙の裏には「御札」をデザインしており、一つだけ傾いた天秤の裏を開くと…？
大判サイズなので御朱印帳としてはもちろん手帳やノート代わりにもお使いいただけます！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326154&id=bodyimage2】
◆商品情報◆
書名：『劇場版モノノ怪』御朱印帳
価格：2,750円（本体2,500円＋税10%）
ISBNコード：978-4-7986-3969-7
JANコード：4981932073767
サイズ：縦182×横121×厚15mm
（C）ツインエンジン
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
ご予約はこちらから！
ポスキャラ【ポストホビーキャラグッズストア】
https://www.posthobby.com/hpgen/HPB/entries/25.html
アニメイト
https://x.gd/LwVEU
劇場版モノノ怪オフィシャルストア
https://mononoke-officialstore.myshopify.com/
全国書店
『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』ティザービジュアルを使用したB2タペストリーも発売中！
布地は透けにくいWスウェードを採用。ビッグなB2サイズで「モノノ怪」の艶やかなイラストをご堪能ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326154&id=bodyimage3】
◆商品情報◆
書名：『劇場版モノノ怪』B2タペストリー
価格：3,850円（本体3,500円＋税10%）
JANコード：4981932073743
サイズ：B2（H728mm×W515mm）
（C）ツインエンジン
※画像はサンプルです。実際の商品とは仕様が異なる場合があります。
◆関連リンク◆
●『劇場版モノノ怪』公式サイト／https://www.mononoke-movie.com
●ホビージャパンオンラインショップ 女子部／https://hobbyjapan-shop.com/shop/r/r30/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ