¥Ñー¥¯¤Î¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡×¤Î²¾Áõ¤ä¥Ð¥¦¥ó¥É¥³ー¥Ç¤Î¤ª¶¡¤Ë¤¼¤Ò¡ª¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È(R)¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×Âç¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È(R)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÁõ¤¤¤ò½¸¤á¤¿½é¤á¤Æ¤Î¥à¥Ã¥¯¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬7·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É(R)¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー(R)¤Î¥Ñ¥ìー¥É¤ä¥·¥çー¡¢¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°»ÜÀß¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê°áÁõ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ìー¥É¤ä¥·¥çー¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥à¥Ã¥¯¤Ê¤é¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÎºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Âç¿Íµ¤¤Î°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥«¥ë¥Ñ¥ìー¥É¡¦¥É¥êー¥à¥é¥¤¥Ä¡×¤Î¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¡£¥¥é¥¥é¤È¸÷¤ë¥¹¥Ñ¥ó¥³ー¥ë¤¬¤¹¤Æ¤¡ª
「東京ディズニーランド・エレクトリカルパレード・ドリームライツ」のいらびやかな衣装。キラキラと光るスパンコールがすてき!
雨の日限定でしか見られない、東京ディズニーランドのパレード「ナイトフォール・グロウ」ならではのファッション!
東京ディズニーシー「ビリーヴ!~シー・オブ・ドリームス~」の華やかに光る衣装も要チェックです!
コラム「クローゼット拝見」では、スペシャルイベントの時の装いも振り返っています。
¡¡Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¤Î¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥«¥ë¥Ñ¥ìー¥É¡¦¥É¥êー¥à¥é¥¤¥Ä¡×¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥©ー¥ë¡¦¥°¥í¥¦¡×¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー¤Î¡Ö¥Ó¥êー¥ô¡ª～¥·ー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥É¥êー¥à¥¹～¡×¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥Ïー¥â¥Ëー¡¦¥¤¥ó¡¦¥«¥éー¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Î¾¥Ñー¥¯¤Î¥·¥çー¤ä¥°¥êー¥Æ¥£¥ó¥°»ÜÀß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥à¥Ã¥¯¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¡¦¥Ï¥í¥¦¥£ー¥ó¡×¤Î²¾Áõ¤ä¥Ð¥¦¥ó¥É¥³ー¥Ç¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤ÈÀÁ¤±¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒÌòÎ©¤Æ¤Æ¡¢½©¤Î¥Ñー¥¯¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥ê¥¾ー¥È(R) ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
Á´¹ñ½ñÅ¹¡¢WEB½ñÅ¹¤Ë¤Æ¡¢¹¥É¾È¯ÇäÃæ
Äê²Á¡§2980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ü¹ÖÃÌ¼Ò¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥é¥ó¥É(R)/Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ëー¥·ー(R)¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¹¡£
¡Ê¸ø¼°HP¡Ëhttp://disneyfan.kodansha.co.jp/
¡Ê¸ø¼°Instagram¡Ëhttps://www.instagram.com/dfan_mag_official/