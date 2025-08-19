【古市庵】ジャック・オー・ランタンに見立てたお寿司！一口サイズでシェアしやすいハロウィン限定商品発売

株式会社梅の花グループ

現在、全国の百貨店・ＳＣ・駅ビルなどに出店しております、梅の花グループの株式会社古市庵プラス（所在地：福岡県久留米市 代表取締役：吉村清里）は、2025年10月１日(水)～2025年10月31日(金)の期間中、ジャック・オー・ランタンに見立てたてまり寿司や細巻、いなり寿司など一口サイズでシェアしやすいお寿司の詰合せを期間限定で販売いたします。

お子様から大人まで、ハロウィンパーティーやご家族の団らんにぴったりの一品です。

詰合せ こてまりハロウィン

【商品概要１】

◯商品名 ：詰合せ こてまりハロウィン

◯本体価格：700円（税込 756円）

◯具材内容：てまり寿司（サーモン、まぐろ、いか、ほたて貝柱、海老）

細巻（鉄火、胡瓜、玉子）、いなり寿司（金ごま）

◯商品説明：ジャック・オー・ランタンに見立てたサーモンのてまり寿司を始め、細巻やいなり寿司な

ど一口サイズのお寿司が楽しめる、ハロウィン限定の詰合せです。

◯販売期間：2025年10月１日(水)～2025年10月31日(金)

詰合せ てまりハロウィン

【商品概要２】

◯商品名 ：詰合せ てまりハロウィン

◯本体価格：1,200円（税込 1,296円）

◯具材内容：てまり寿司（まぐろ、ほたて貝柱、サーモン、海老）

◯商品説明：ジャック・オー・ランタンに見立てたサーモンや、まぐろ、貝柱などのてまり寿司を彩り

良く盛り合わせた、ハロウィン限定の詰合せです。

◯販売期間：2025年10月１日(水)～2025年10月31日(金)

古市庵について

古市庵は1967年に創業し、現在は梅の花グループとして全国の百貨店・SC・駅ビルなどを中心に102店舗展開しています。（2025年8月現在）

こだわりはオリジナルの合わせ酢を使ったしゃりと、自社で炊きあげた干瓢、椎茸、高野豆腐などの多彩な具材です。店の原点ともいえる「びっくりいなり」をはじめ、十二種類もの具材を彩り鮮やかにまとめた「うず潮巻」、季節の旬の食材を使った「ちらし寿司」「寿司弁当」、そして「鯖棒寿司」など、素朴な味わいのお寿司から個性豊かなオリジナル寿司やおむすびまで、日々の食卓に“彩りのあるひととき”を提供してまいります。