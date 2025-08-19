秋旅におすすめ！天童温泉に泊まって楽しむ、盆栽づくり、贈答用シャインマスカット、ぶどう狩り、秘境ハイキング、ビアフライト、5つの体験型ツアー大好評ご予約受付中！

株式会社DMC天童温泉

株式会社DMC天童温泉（山形県天童市鎌田本町2-5-43｜代表取締役：山口敦史）が運営する、天童温泉から行く生のやまがた体験型ツアーTENDODAYSは、秋の山形旅行を一味も二味も深く楽しむ5つのツアーをリリースします。予約受付を順次開始！

天童温泉トラベラーズラウンジから行く、生のやまがた体験ツアー

2025年7月に天童温泉街にオープンした天童温泉トラベラーズラウンジ。ツアーはここから出発します。

TENDODAYSでは、天童温泉周辺（車で約90分圏内）で、こだわりを持って果樹栽培に取り組む生産者を訪ねるフルーツに関連したものをはじめ、それぞれの分野で活躍する人々の想いや技術に直接触れ、その背景にあるストーリーを知ることができるツアーを開催しています。

天童温泉トラベラーズラウンジでのツアー出発前のブリーフィングの様子

ガイドブックには載っていない、私たちが大好きな人・食・自然・文化など山形の暮らしをお裾分けするかのような単なる観光ではない、心に残る特別な体験をシェアしたいという想いです。

このような私たちの活動を通じて、山形、天童温泉に新たな訪問動機を創出し、地域の活性化に貢献してまいります。

秋の5つの体験型ツアーの予約受付開始！

贈答用シャインマスカット畑でアフタヌーンティーツアーの様子

秋の山形旅をさらに楽しむためのツアーを企画しました。予約受付を順次開始していますので、天童温泉に泊まって生のやまがたを体験しに行きましょう！！

絵本の世界から飛び出したようなシロシタンの盆栽石木花ツアー＆ワークショップ「秋編」

9月13日（土）限定開催の山形盆栽づくりツアーの「秋編」です。手のひらサイズの洗練された盆栽づくりを手がける石木花とのコラボが実現。春秋に続く「秋編」となる今回は、シンパク、ヤマモミジ、シロシタン、コムラサキの4種類をご用意。特別に許可を得て最上川の絶景をバックに美術館での盆栽づくりを体験します。

贈答用シャインマスカット畑でアフタヌーンティー

9月19日（金）～21日（日）の3日間限定開催！普段入ることができないこだわりの果樹栽培を行っているまるつね果樹園へ！贈答用に栽培しているシャインマスカット畑でアフタヌーンティーを楽しむツアーです。お気に入りの1房をお持ち帰り！さらに、ここの畑で採れたシャインマスカットで作られたスイーツを味わいます。

地元の洋菓子屋が作るシャインマスカットタルト王将果樹園の大人気のぶどうパフェぶどう狩り食べ放題＆収穫持ち帰り＆ぶどうパフェツアー

ぶどうてんこ盛り！9月26日～10月13日まで約1ヶ月間楽しめるツアーです。山形最大級の王将果樹園でぶどう狩り食べ放題をして、果樹園の新鮮なぶどうパフェを味わいます。通常、果物の持ち出しは禁止ですが、当ツアー限定で1人1房お土産として収穫持ち帰りができます。ガイドも付いて旅が深まるぶどうの小話や山形の話をします。

山寺の垂水遺跡ガイド付き秘境ハイキングツアー

天童温泉から車で約20分の山寺。山形で最も知られた観光スポットですが、さらにその奥にある峯の浦と呼ばれるエリアを歩いてめぐるガイド付きのハイキングツアーです。自然溢れる山の中を歩き、神秘的な空気を放つ垂水遺跡を目指します。自然の中での瞑想体験も日常から解き放たれる時間です。11月30日まで開催。

垂水遺跡にある奇岩と鳥居の神秘的なスポット5種類のクラフトビールが飲み比べできるビアフライト【R20指定】天童温泉さんぽとご褒美クラフトビール5種飲み比べ

開湯114年の天童温泉。当時は一面田んぼだった場所が開湯をきっかけに街に発展していきました。現在は完全に街の中の温泉街となった天童温泉の源泉とまちづくりをテーマにガイドとともに温泉街を散策します。ツアー後半では、館内でクラフトビールを醸造している湯坊いちらくで5種類の飲み比べ。11月30日まで開催。

これらのツアー以外にも晩秋、そして冬のツアーも続々リリースします。

ツアーのご予約は、TENDODAYS公式サイトにてオンライン予約。

予約受付中のツアーの一覧ページ :https://www.tendodays.com/tour/こちらのページにて各ツアーの詳細および予約ができます。

☗TENDODAYS

「生のやまがた体験を通じて一生ものに出会う旅」をコンセプトに、天童温泉を起点とした地域の方々とつくる特別な体験型ツアーを企画・運営しています。

☗DMC天童温泉

天童温泉の旅館経営者が立ち上げた地域経営会社で、TENDODAYSの運営元。（DMCは、Destination Management Companyの頭文字をとった略称）「競争ではなく共創」をモットーに、個々の旅館だけではなく、エリアの魅力を磨き上げてより多くの方に何泊でも何度でもお泊まりいただけるような観光地域づくりを推進しています。

所在地 〒994-0025 山形県天童市鎌田本町2-5-43

電話 023-654-6699

URL https://www.tendodays.com