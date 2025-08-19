こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
WHI HD、生成AIで「従業員の声」を自動分析する新機能をリリース～エンゲージメントにおける潜在課題の発見を容易にし、迅速な改善活動が可能に～
株式会社WHI Holdings（本社：東京都港区、代表取締役最高経営責任者（CEO）：安斎富太郎、以下WHI HD）は、「COMPANY® Talent Management」シリーズに、生成AIによる従業員コメントの自動分析機能を追加し、提供開始したことをお知らせします。
本機能では、「COMPANY® Talent Management」シリーズのエンゲージメントサーベイ機能で収集した多様な自由記述コメントを、生成AIが効率的かつ精密に分析し、以下の判定をコメントごとに行います。
１．トピック分類
「評価・報酬」、「育成・キャリア」などのトピックに自動で分類
２．ネガポジスコア判定
コメント内容がネガティブ・ポジティブであるかを判定し、その度合いをスコアとして表示
本機能により、人事部門はトピックごとのネガティブコメント、ポジティブコメントを把握した状態から分析を開始できます。特に、従業員数の多い大手法人では、従来膨大な時間がかかっていたコメント内容分析を大幅に効率化します。これにより、各種人事制度や施策、労働環境などに対する、従業員の声に込められた潜在的課題の発見を容易にし、早期にデータに基づく改善活動や、従業員への適切なフォローに繋げられます。
●眠れる「従業員の声」を戦略資産へ
企業活動において、アンケートやサーベイ、面談記録など、従業員から提供される自由記述形式のコメントは経営や人事戦略における重要な情報源です。しかし、これらの大量のテキストデータを一件ずつ人の目で読み込み、内容を把握し、傾向や優先順位を分析するには、多大な時間と労力がかかり、効率的な活用が困難でした。このため、貴重な従業員の声を経営や人事戦略に十分に活かしきれていないという課題が顕在化していました。
こうした課題を解決するために、「COMPANY® Talent Management」シリーズに新たに、生成AIで自由記述コメントを分析し、従業員エンゲージメントに関する課題の発見、迅速なアクションを支援する機能の提供を開始しました。
●生成AIによる従業員コメントの自動分析機能の特長
１．トピックを自動分類、従業員の関心の高い話題や人事が探したい話題をすぐに把握可能
エンゲージメントサーベイで従業員から提出された、自由記述コメントのテキストデータを生成AIが分析。各コメント内容に対して「評価・報酬」、「育成・キャリア」、「福利厚生」、「労働環境」などのトピックを自動判定します。これにより、「どのようなトピックに言及されていることが多く、それがどのような感情で語られているか」といった全体像を一目で把握できます。
単純な単語出現頻度による分析では、「仕事」「部署」「時間」など、何をどう改善すべきか分からない結果となることがありますが、エンゲージメントサーベイに特化した生成AI機能である本機能では、「労働環境に不満を感じている」「社内インフラに不満を感じている」などの取り組むべきトピックが一目で把握できる点が特長です。
これにより、これまで可視化に労力がかかり、困難だった膨大な量のコメント分析を自動化します。大量のテキストをすべて読まずとも、探したい話題やリスクの高い話題を素早く特定し、対応の優先順位付けを行えます。
２．人間が感じる印象を汲み取った、精度の高いネガポジスコア算出
自由記述のテキストから、「ネガポジスコア」をマイナス10点からプラス10点の間で自動算出し、そのスコアになった理由と合わせて表示します。生成AIにより、人間が感じる文章の意図やニュアンスをより深く汲み取ったネガティブ・ポジティブ判定を実現します。たとえば、「Aは評価するが、Bに関しては不満がある」といったネガティブ表現とポジティブ表現が混在する文章構造や、「社保（社会保険）」といった略語、誤字脱字が含まれるテキストに対しても、高い精度で分析できます。
これにより、回答者の意図をより正確に理解し、適切な対応策の検討や優先順位付けが可能です。
今回追加された生成AI分析に加え、「COMPANY® Talent Management」シリーズのエンゲージメントサーベイでは、サーベイ結果を表示するダッシュボード上から、個人のプロファイル情報まで閲覧できます。サーベイ回答の分析から、一人ひとりの従業員に対するアクションプランの検討までを一貫して効率化し、迅速な人事施策の検討・実施を支援します。
▼回答に対して自動分類されたトピックとネガポジスコア、ネガポジスコアの理由
WHI HDは、「COMPANY® Talent Management」シリーズの拡充を通じて日本企業の人的資本マネジメントを統合的に支援し、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現に努めてまいります。
●「COMPANY® Talent Management」シリーズ（呼称：CTM2.0）について
株式会社Works Human Intelligenceが提供する大手法人向け統合人事システム「COMPANY®」と株式会社サイダスが提供するタレントマネジメントシステム「CYDAS」が融合した製品で、2024年11月より両社が共同して提供を開始しました。「COMPANY®」の豊富な人材データに、「CYDAS」のノウハウや直感的なUI/UX、そして高度なAI技術を組み合わせることで、精度の高い人材データの分析と活用が可能です。日本の人事に長年向き合ってきたノウハウにより、日本企業の高度で複雑な人事制度に迅速かつ持続的に対応し、進化し続けます。
「COMPANY® Talent Management」シリーズ製品サイト https://www.ctm.works-hi.co.jp/
●株式会社WHI Holdingsについて
WHI Holdingsは、株式会社Works Human Intelligence、株式会社サイダス、株式会社ワークスビジネスサービスを傘下に置き、「人に真価を。」をコーポレートブランドに掲げ、はたらくすべての人が真価を発揮できる社会の実現を目指しています。すべての人事領域を統合的に支援する「HCM Full Suite」構想を2020年より推進し、統合人事システム「COMPANY®」を中核としたサービスの開発、提供を行っています。
https://www.whi-holdings.co.jp/
* 会社名、製品名等はそれぞれ各社の商標または登録商標です。
* 本リリースに掲載された内容は発表日現在のものであり、予告なく変更または撤回される場合があります。また、本リリースに掲載された予測や将来の見通し等に関する情報は不確実なものであり、実際に生じる結果と異なる場合がありますので、予めご了承ください。
* 本リリースの製品画像に記載されている氏名、組織名、その他の名称は架空のもので、実在の企業や人物とは関係ありません。