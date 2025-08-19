WHI HD、生成AIで「従業員の声」を自動分析する新機能をリリース～エンゲージメントにおける潜在課題の発見を容易にし、迅速な改善活動が可能に～

WHI HD、生成AIで「従業員の声」を自動分析する新機能をリリース～エンゲージメントにおける潜在課題の発見を容易にし、迅速な改善活動が可能に～