¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
freee¤¬flaro¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤°û¿©¶È³¦¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò»Ù±ç¡¡freee¿Í»öÏ«Ì³¤È°û¿©Å¹¸þ¤±·Ð±Ä´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖFLARO¡×¤ÎAPIÏ¢·È¤ÈÂåÍýÈÎÇä¤ò³«»Ï
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Òflaro¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ÂÉô½¤Ê¿¡¢°Ê²¼¡Öflaro¡×¡Ë¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¤È¡ÖFLARO¡×¤ÎAPIÏ¢·È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢freee¤Ïflaro¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÂ¿Å¹ÊÞ°û¿©Å¹¸þ¤±·Ð±Ä´ÉÍý¥Äー¥ë¡ÖFLARO¡×¤ÎÂåÍýÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆþÂà¼Ò¾ðÊó¤ÎÅ¾µ¤Î¼ê´Ö¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢°û¿©Å¹¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç
¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢°û¿©Å¹¤ÎÇä¾å¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êª²Á¹â¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢Íø±×¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢µÞ¤Ê¥·¥Õ¥ÈÊÑ¹¹¤ä»Ä¶È¤Ë¤è¤ëÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤¤¿Í·ïÈñ´ÉÍý¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¶ÐÂÕ¥Çー¥¿¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤ÎÏ¢·È¤äÀ°È÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¿Í·ïÈñ´ÉÍýºï¸º¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¿Í°÷ÇÛÃÖ¤ÎÀïÎ¬¤òÎý¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£ ¤³¤¦¤·¤¿¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ÊÂÐ±þ¤Ï¡¢Íø±×Î¨¤òº¬ËÜ¤«¤é¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¿Íºà°éÀ®¤ÎË¸¤²¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢freee¿Í»öÏ«Ì³Æâ¤Î½¾¶È°÷¤ÎÆþÂà¼Ò¾ðÊó¤È¡ÖFLARO¡×¤Î¶ÐÂÕ´ÉÍýµ¡Ç½¤ò¼«Æ°Ï¢·È¤·¡¢Å¾µ¤Î¼ê´Ö¤Ê¤¯¶ÐÂÕ¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í·ïÈñ¤ä¿Í°÷ÇÛÃÖ¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ÎÅ¹Ä¹¤¬·Ð±Ä»ëÅÀ¤ò»ý¤ÁÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¡¦¼ý±×À¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢freee²ñ·×¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤ÎÍø±×Î¨¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢°û¿©¶È³¦¸þ¤±¤Î¶¦ºÅ¥»¥ß¥Êー¡¦DX»öÎã¤ÎÈ¯¿®¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¤È¡ÖFLARO¡×¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡
Ï¢·È¥¢¥×¥ê¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³toFLAROÏ«Ì³¡×¤Ïfreee¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
freee¿Í»öÏ«Ì³toFLAROÏ«Ì³Ï¢·È¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://app.secure.freee.co.jp/applications/42920
¡Öfreee¿Í»öÏ«Ì³¡×¤È¡ÖFLARO¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÅ¹ÊÞ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¶ÈÂÖ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶ÐÂÕ¤ä¿Í°÷¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Î¿×Â®²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¿Í¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë¿´¶¯¤¤°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥£¥Êー¥º ÂåÉ½¼èÄùÌò ½ûÌîµ®Ìé »á
¢£ÂåÍýÈÎÇä³«»Ï¤Ë¤è¤ê°û¿©¶È³¦¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È
º£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ê¡¢freee¤Ï¡ÖFLARO¡×¤ÎÂåÍýÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£°û¿©Å¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖFLARO¡×¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î»ö¶È¼Ô¤ËÄó°Æ¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶È³¦¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò³ÈÂç¤·¡¢°û¿©¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎDX¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÎ¾¼Ò¤ÏÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢°û¿©¶È³¦¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Òflaro¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ÂÉô½¤Ê¿ »á¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢freeeÍÍ¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤ª¤è¤ÓAPIÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Áflaro¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤¬¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È¡¢¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤¦·Ð±Ä»Ù±ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢µÞ¤Ê¥·¥Õ¥ÈÊÑ¹¹¤äÊ£»¨¤Ê¶ÐÂÕ½èÍý¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢¿ô»ú¤Ë´ð¤Å¤¯¿Í°÷ÇÛÃÖ¤ä¼ý±×²þÁ±¤Î¸¡Æ¤¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯»Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Îfreee¿Í»öÏ«Ì³¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¾ðÊó¤ä¶ÐÂÕ¥Çー¥¿¤ÎÅ¾µºî¶È¤òÉÔÍ×¤È¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¿Í·ïÈñ´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢freeeÍÍ¤Ë¤è¤ëÂåÍýÈÎÇä¤Î³«»Ï¤Ï¡¢¡ÖFLARO¡×¤Î²ÁÃÍ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î°û¿©Å¹ÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ë¾å¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¿´¶¯¤¤¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âfreeeÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¦Å¹Ä¹¤Î³§ÍÍ¤¬¡Ö¿ô»ú¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡×»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê°û¿©¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡°û¿©Å¹»Ù±ç»ö¶ÈÉôÄ¹¡¡º´µ×´ÖÀ¶¹§¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¤Î³ô¼°²ñ¼ÒflaroÍÍ¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¡¢¤½¤·¤ÆAPIÏ¢·È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¤È¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ÎÍø±×¹½Â¤¤òÂç¤¤¯°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²ÝÂê¤Î²ò·èºö¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÍø±×¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Øfreee¿Í»öÏ«Ì³¡Ù¤Î½¾¶È°÷¾ðÊó¤¬¡ØFLARO¡Ù¤Ë¼«Æ°Ï¢·È¤µ¤ì¡¢Æü¼¡¤Ç¤Î¿Í·ïÈñ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÈÑ»¨¤ÊÅ¾µºî¶È¤ò¥¼¥í¤Ë¤·¡¢Àµ³Î¤Ê¥³¥¹¥È´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»ö¶ÈÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Þ¤¹¡£flaroÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢°û¿©Å¹¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖFLARO¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖFLARO¡×¤Ï¡¢Â¿Å¹ÊÞ°û¿©Å¹¸þ¤±¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ëÇä¾åÍ½Â¬¤äKPI´ÉÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢POS¡¦¼õÈ¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¶ÐÂÕ¡¦Æü¼¡·è»»¡¦¿Í»ö¾ðÊó¤Ê¤É¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¼ý½¸¤È¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
FLARO¡§https://flaro.jp/
¢£freee¿Í»öÏ«Ì³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
freee¿Í»öÏ«Ì³¤Ï¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¤«¤éÇ¯ËöÄ´À°¡¦Ï«Ì³¼êÂ³¤¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼«Æ°²½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£Å¾µ¤ä¼êºî¶È¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿Í°ÙÅª¥ß¥¹¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÏ«Ì³¶ÈÌ³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
freee¿Í»öÏ«Ì³¡§https://www.freee.co.jp/hr/
¢£¡Ú¿ÍÀ¸Ææ²ò¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Û¤ª¤â¤ª¤«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Çfreee¤Î°û¿©Å¹»Ù±ç»ö¶ÈÉô½Ð±é
¡Ú¿ÍÀ¸Ææ²ò¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Û¤ª¤â¤ª¤«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ëfreee¤Î°û¿©Å¹»Ù±ç»ö¶ÈÉô¤Îº´µ×´ÖÀ¶¹§¤È½ËÍè½¤¬½Ð±é¤·¡¢freee¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬°û¿©Å¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÍýÍ³¤äfreee¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ°²è¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æfreee¿Í»öÏ«Ì³¤ÇÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ³ä°ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤Ï°Ê²¼¤ÎURL¤è¤ê¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.youtube.com/@omo-oka
¢£³ô¼°²ñ¼Òflaro ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Òflaro
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ÂÉô½¤Ê¿
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2022Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É6-11-3 WeWork D¥¿¥ïー À¾¿·½É
https://flaro.jp/
¢£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー 21³¬
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ä¡§https://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/#job_list
freee¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡¿ÀÎÏ ¼ÂÍ³²Ö
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
