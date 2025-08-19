【調査レポート】電気火災などに関する意識調査の結果公表

2025年9月6日(土)～7日(日)、新潟県新潟市の朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターにて開催の「ぼうさいこくたいin新潟」河村電器産業ブースにおいて、感震ブレーカーをはじめ電気火災防止製品を展示いたします。引き続き、電気火災防止製品の設置を推進することで、電気⽕災の防⽌に貢献してまいります。