Aivalley MIYANOMORI × ニューオータニイン札幌「Trick & Treat Halloween Afternoon Tea」期間限定販売

ＨＲＴニューオータニ株式会社

ニューオータニイン札幌（札幌市中央区 総支配人：石垣慎一良）のレストラン「ダイニング＆カフェ ランデブーラウンジ」（ロビィ階）では2025年9月2日（火）～10月31日（金）の期間限定で、Aivalley MIYANOMORIとのコラボレーション企画「Trick & Treat Halloween Afternoon Tea」を販売いたします。

Aivalley MIYANOMORIで人気の「赤いはちみつ」をかけて楽しむメニューをはじめ、黒いりんごのスイーツや濃厚ショコラ、旬の素材を使ったセイボリーなど、見た目も味わいも心ときめくアイテムをご提供いたします。

さらに、テーブルにサーブされる瞬間にはドライアイスの演出が広がり、幻想的でミステリアスな雰囲気を演出。目にも楽しい仕掛けとともに、五感で楽しむ特別な午後をお過ごしいただけます。

詳細を見る :https://newotanisapporo.com/restaurant-list/aivalley-collaboration2025/

開催日：2025年9月2日（火）～10月31日（金）（月曜定休）

時 間：12:00 ～ 17:00（15:00入店まで） ※完全予約制、120分制

料 金：1名様 \4,000 ※価格は税サ込

<スイーツ>

・ブラックアップル・キャラメル

★グリークヨーグルト

★バスクチーズケーキ

・ハニーショコラロール

・とろけるダークショコラ

・トリッククッキーサンド

・おばけのメレンゲ

※★（はちみつをかけてお召し上がりください）

<セイボリー>

北海道産かぼちゃ香るチキンとオレンジのスモークフレーバーサンド

＜ドリンク＞

ロンネフェルト／コーヒー／モクテル2種

（モクテルはお一人様各1杯限定となります）

＜パフェ＞Trick & Creme parfait

（トリック・エ・クレームパフェ） 追加700円

「赤いはちみつ」

大滝産のアロニアと北海道産ハチミツを組み合わせました。アロニアには目にいいといわれるアントシアニンや抗酸化力の強いカロテノイドが多く含まれ、ハチミツとの組合せは最強です。

鮮やかな赤色と、爽やかでフルーティーな味わいが特徴。スイーツや紅茶に合わせることで、味わいに奥行きと華やかさを添えてくれます。

ご予約は :https://www.tablecheck.com/shops/newotanisapporo-rendezvous/reserve?menu_lists=5fc845ee499339001a786c6f

【ニューオータニイン札幌】

ニューオータニイン札幌は、2025年8月1日に開業43周年を迎えました。



札幌駅・大通駅から好アクセスで観光からビジネスまで多様にご利用頂けます。

シンプルで落ち着きのある客室にカジュアルなレストランと和洋中の料理を提供するレストランを併設。

お客様に信頼されるサービスとおもてなしに満ちた時間をお過ごしいただけます。

公式サイト：https://newotanisapporo.com/

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/newotani_inn_sapporo/

Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/NewOtaniInnSapporo/

X（旧Twitter） 公式アカウント：https://twitter.com/inn_sapporo

Aivalley MIYANOMORI

札幌・宮の森の静かな森のふもとに佇む、はちみつ専門店。 1階は北海道産を中心とした個性豊かな蜂蜜を取り揃えており、季節の贈り物やお祝い事など、ギフトにも最適です。

屋久杉をふんだんに使用した2階のカフェスペースでは、自然の温もりに包まれながら、ゆったりとした時間をお楽しみいただけます。

公式サイト：https://aivalley.jp/pages/miyanomori?srsltid=AfmBOoq_hYtjr-jeouzxk24kfG2z3qnsr7las4ui1lTSYXwNnu4Y87IN

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/aivalley_miyanomori