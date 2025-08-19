²ÆìÈ¯¥´¥ë¥Õ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOTBG¡×¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡ー Ã¤ÅÄ åº¿¿Áª¼ê¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë
Ã¤ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢2017Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î8ºÐ¡Ê¾®³Ø2Ç¯À¸¡Ë¡£Éã¡¢»Ð¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±2024Ç¯¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2025Ç¯¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤·³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¡¡6¡¾7ºÐÃË»Ò¤ÎÉô¡×¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¤Ç¤¹¡£
¡Ú·ÇºÜµ»ö¡Û
https://news.yahoo.co.jp/articles/700afd8d1e25629ce39880c695355df41682be1c
¤½¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´ÖÃæ¤ÏÅö¥Ö¥é¥ó¥É¥¦¥¨¥¢¤òÃåÍÑ¤·¡¢³Æ¼ïÂç²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖOTBG¡×¤ÏÃ¤ÅÄÁª¼ê¤¬¶¥µ»¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢Ã¤ÅÄÁª¼ê¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¤òÊÀ¼Ò½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À©ºîÃæ¤Ç¤¹¡£OTBG¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¿ï»þ¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»áÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§Ã¤ÅÄ åº¿¿¡Ê¤¿¤Ä¤À ¤¤¤í¤Þ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡¡¡¡¡§´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô
À¸Ç¯·îÆü¡¡¡§2017Ç¯8·î14Æü
¥Ü¥®ー¤ò¤È¤ë¤Èµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Ã¤ÅÄÁª¼ê¤Ï¡¢
³èÈ¯¤ÇÉé¤±¤¹¤¤é¤¤¤ÊÀ³Ê
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¡¡6¡¾7ºÐ¤ÎÉô
¡Ú¼ç¤ÊÂç²ñÀ®ÀÓ¡Û
2025Ç¯3·î¡¡¤¨¤ó¤·¤ó¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¡ÊÀÅ²¬¸©±ó½£¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¡¡Äã³ØÇ¯ÃË»Ò¤ÎÉô¡¡3°Ì
2025Ç¯5·î¡¡´ôÉì¸©¾®³ØÀ¸¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¡Ê´ôÉì¸©¥´¥ë¥ÕÏ¢ÌÁ¡Ë¡¡Äã³ØÇ¯ÃË»Ò¤ÎÉô¡¡Í¥¾¡
2025Ç¯5·î¡¡FCG¡¡CITY¡¡JAPAN¡¡OPEN¡¡ÆüËÜÂåÉ½ÁªÈ´Âç²ñ¡¡7¡¾8ºÐÃË»Ò¤ÎÉô¡¡3°Ì
2025Ç¯7·î¡¡FK¥´¥ë¥Õ¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¡ÊËÌÔ¢¿·Ê¹¡Ë¡¡Äã³ØÇ¯º®¹ç¤ÎÉô¡¡2°Ì
2025Ç¯8·î¡¡¥´¥ë¥Õ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¸¥å¥Ë¥¢¥«¥Ã¥×¡¡6¡¾7ºÐÃË»Ò¤ÎÉô¡¡Í¥¾¡
2025Ç¯8·î¡¡¤®¤ÕÈþÇ»¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¡Ê´ôÉì¿·Ê¹¡Ë¡¡Äã³ØÇ¯ÃË»Ò¤ÎÉô¡¡Í¥¾¡
¡ÚÃ¤ÅÄ¡¡åº¿¿Áª¼ê¡¡Instagram¡Û
https://www.instagram.com/iroma_golf/
¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È
Okinawa Travel Base Golf
¥´¥ë¥Õ¥æー¥¹¤Ê¥¦¥§¥¢¤òÅ¸³«
OTBG¤Ï¥´¥ë¥Õ¡¢¿©»ö¡¢¥ì¥¸¥ãー¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Çµ¡Ç½Åª¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤Î¥×¥ìー¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤È²÷Å¬¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¥¦¥§¥¢¡¢¿©»ö¤Î¾ì¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ã¤¾ðÇ®¤òËº¤ì¤Ê¤¤¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¥¹¥È¥êー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¥ì¥¸¥ãー¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë·Ú¤ä¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
¤É¤ì¤âÃå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤È¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¼«Í³¤Ë
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤â¼«Á³¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¡£
¹âÉÊ¼Á¤ÊÁÇºà¤ÈºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡ÚOTBG EC¥µ¥¤¥ÈURL¡Û
https://otbg-golf.com/
¡ÚOTBG Instagram¡Û
https://www.instagram.com/otbg.2024(https://www.instagram.com/otbg.2024/)
¡ÚOTBG Tik Tok¡Û
https://www.tiktok.com/@otbg28
¢£¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë
OTBG¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡¢²»³Ú¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÇÈÆ°¡£
²»³Ú¤ò¼´¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÈÍ·¤Ó¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¡£
¥ëー¥ë¡áÃå¤³¤Ê¤·¡£
ÇË¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃÛ¤¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤â¡¢
¶³¦Àþ¤Ï¤Ê¤¤¡£
Slow life G's(1st single)
¡Ú½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Û
https://otbg-golf.com/view/page/artist
¡ÚSlow life G's(1st single¡Ë¡Û
https://gigaplus.makeshop.jp/otbg/img/mv/mv2506.mp4
¢£³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¹â¹»¡¦ÀìÌç³Ø¹»¡¦¥¯¥é¥Ö³èÆ°¤ÈÀì¹¶¤òÌä¤ï¤ºÀ¸ÅÌ¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾¦ÉÊ²½¡£
¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²ÁÃÍ¤¬ÉÕ¤¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂ¤È¤Ê¤ë²áÄø¤ò°ì½ï¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÃµµá¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿Í Ê¿Ìî³Ø±à À¶Î¿¹âÅù³Ø¹» À¸³è¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³ー¥¹ÍÍ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒBarrel
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¾ëÅìÄÌ5ÃúÌÜ£³£¶ÈÖÃÏ£²£·£¸£´¥Ó¥ë¡¡£±£°£±
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹À¥¡¡ÆÆÅµ
HP¡§https://barrel-jp.com/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§info@barrel-jp.com