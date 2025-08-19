フルーツブーケ専門店から、夏の終わりに贅沢なひとときを贈る特別なご提案
厳しい暑さがまだまだ続いていますが、８月も後半に入ったこの季節。
名残りの暑さを優美に彩るギフトとして、プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区／代表取締役：菅原信治）は、夏の味わいである赤肉メロンをふんだんに使った夏季限定フルーツブーケ「（夏） QUEEN（クイーン）」をご提案します。
贅沢な見た目と味わいで、夏の終わりにぴったりの演出をお届けいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327556&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327556&id=bodyimage2】
「（夏） QUEEN（クイーン）」は、“フルーツの女王”と称される赤肉メロンのみを贅沢に使用し、その自然な甘さと芳醇な香りを際立たせる逸品です。
皮つきの網目模様をあしらったエレガントな外観と、中央に咲くフランス産チョコレートのバラが、まるで果実の花束のような迫力を演出します。
サイズは、2～3名向けのスモール（\9,200（税込））から、パーティー対応の大型サイズ（\31,110（税込））まで豊富に取り揃えております。
販売期間は2025年8月31日お届け分まで（予定）となっており、夏の終わりを優雅に締めくくるギフトにうってつけです。
配送はヤマト運輸や佐川急便のクール冷蔵便にて全国（一部本州地域）に対応し、チョコレートプレートなどで心を込めた演出も可能です。
この夏の思い出を、ただの贈り物ではなく、感動として届ける「（夏） QUEEN」。
ぜひ、メディアの皆さまにお取り上げいただきたく、ご案内申し上げます。
【商品概要】
URL
https://fruit-bouquets.com/products/detail/46
・商品名：QUEEN （クイーン）
・使用食材：赤肉メロン・フランス産チョコレート（背面にドライアップルを使用）
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売期間：2025年8月31日お届け分までご予約受付中（メロンの収穫状況によって前後する場合があります）
・販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
配信元企業：プレジール株式会社
