8月リリース｜「Moodle（ムードル）」マイナーバージョンアップ版のお知らせ。保守管理もイオマガジンにお任せください
株式会社イオマガジン（本社：東京都港区、代表取締役：成家勉 ※以下、イオマガジン）は、世界240カ国以上、約4億人が利用するeラーニングシステム「Moodle（ムードル）」を、さらに使いやすくカスタマイズしたeラーニングシステム「IO Moodle（イオムードル）」の、導入・カスタマイズ・運用するサポートを行っております。
eラーニングシステム「Moodle（ムードル）」のマイナーバージョンアップ版が、2025年8月にリリースされたことに伴い、イオマガジンは正式パートナーとして2025年8月18日より国内でのバージョンアップ業務を受付開始いたしました。
【詳細はこちら】https://www.io-maga.com/2025/08/news20250818/
バージョンアップ対象
・Moodle 5.0系 （最新版：Moodle 5.0.2）
・Moodle 4.5系 （最新版：Moodle 4.5.6）
・Moodle 4.4系 （最新版：Moodle 4.4.10）
・Moodle 4.1系 （最新版：Moodle 4.1.20）
世界中で広く支持されているLMS（Learning Management System：学習管理システム）である「Moodle（ムードル）」が、2025年8月にマイナーバージョンアップを行いました。
「Moodle（ムードル）」は、教育者側と学習者側の両方を十全にサポートするという設計思想に基づき、20年以上にわたって開発され続けています。
安心・安全に使い続けていただくためにも、イオマガジンは「Moodle（ムードル）」の正式パートナーとして、定期的なバージョンアップをお勧めしています。
保守管理もイオマガジンにお任せください！
「Moodle（ムードル）」の正式パートナーであるイオマガジンでは、オーストラリアのMoodleHQ本部と日々連携を行い、「Moodle（ムードル）」専任技術者によるアップデートやメンテナンス業務のサービスも行っております。
「Moodle（ムードル）」を構築したがあまり活用できていない、または長い間メンテナンスを行っていないという状態でしたら、今後の安全な運用のために、今回のマイナーバージョンアップを含めた「Moodle（ムードル）」サポートサービスのご利用をご検討ください。
※尚、バージョンアップサービス（マイナーバージョンアップを含む）をご契約いただいたお客様には、今回のアップデート対応を行っております。
「Moodle（ムードル）」を使いやすくカスタマイズした、イオマガジンオリジナルのeラーニングシステム「IO Moodle（イオムードル）」についてご興味がございましたら、下記よりダウンロードできる資料で詳細をご確認いただけます。無料体験版もご用意していますので、お気軽にお問い合わせください。
本サービスへご興味をお持ちになった方は、以下連絡先までお気軽にお問合せください。お待ちしております。
■「Moodle（ムードル）」とは？
https://www.io-maga.com/service/
eラーニングプラットフォーム「Moodle（ムードル）」は、現在、世界で4.0億人が利用しているeラーニングシステムです。レスポンシブデザイン採用のため、PCやタブレット、スマホなど、デバイスを選ばずに使えるマルチプラットフォーム型になっています。無償で配布されるアプリ（iPhone、アンドロイド）をご利用いただければ、通信環境がないところでも学習可能です。配信コンテンツは、テキスト・PDF・動画・HTML5・SCORMなどにも対応。テストも、○×式・4択式・記述式・穴埋め式など、多彩な形式に対応しています。大学や病院、大企業を中心に日本での導入実績も多く、使いやすいと評判のオンライン学習システムです。
