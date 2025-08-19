グレンフィディックとアストンマーティン フォーミュラ1(R)レースチームのコラボレーションから生まれた「グレンフィディック16年」数量限定発売

ブラウンフォーマンジャパン株式会社

アメリカに本社を置く、世界有数のスピリッツ会社であるブラウンフォーマン社の日本法人ブラウンフォーマンジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：アーロン・J・マーティン）が日本における正規販売代理店として展開する、シングルモルトウイスキー「グレンフィディック」は、「アストンマーティン フォーミュラ1(R) レースチーム」とのコラボレーションから生まれた「グレンフィディック16年」を2025年9月29日より数量限定にて発売いたします。

■時を超えて輝き続けるラグジュアリー英国ブランドとパートナーシップ

「グレンフィディック16年」は、緻密さと直感、その完璧なバランスが求められるウイスキー造りとF1(R)レース、その第一線で躍動するチーム同士によるコラボレーションから生まれた特別なシングルモルトウイスキーです。この限定商品は、「グレンフィディック」と「アストンマーティン」が共有する価値観を体現しています。

パッケージには、アイコニックなアストンマーティングリーンのカラーを基調にアストンマーティン フォーミュラ1(R)チームの公式ロゴをあしらい、F1(R)チームのドライバーで過去ワールドシリーズを2度制した英雄「フェルナンド・アロンソ」と「ランス・ストロール」のネーミングを記載した洗練されたデザインです。

■新樽とアメリカンオークワイン樽がもたらす甘美な香りと味わい

アメリカンオークワイン樽、アメリカンオーク新樽、セカンドフィルバーボン樽の3種類の異なるアメリカンオーク樽で最低16年間熟成した原酒のマリアージュは、メープルシロップと香ばしいキャラメリゼジンジャーの香りを持ちます。新鮮なフルーツサラダとシャンティクリームを添えたようなシルキーな口当たりは、贅沢なスイーツのような甘さと力強い余韻が続きます。1滴ごとに感覚を呼び覚ますような印象的な味わいです。

「グレンフィディック」モルトマスター ブライアン・キンズマンは次のように述べています。『「グレンフィディック」では、伝統を重んじながらも革新を取り入れた、卓越したウイスキー造りに尽力しています。「グレンフィディック16年」は、この哲学を体現する証です。職人技と精密さを融合させたこのウイスキーは、探求心と新たな発見があり、まさにアストンマーティン フォーミュラ1(R)チームとのパートナーシップと同じく、伝統と革新の刺激的な体験の融合です。』

■英国を代表する二つのラグジュアリーアイコンがコラボレーション

1913年にイングランド南東部の丘陵地のアストンヒルで生まれた「アストンマーティン」は、レースに根ざした輝かしい歴史を誇ります。スコットランド北部スペイサイドの渓谷で生まれた130年以上の歴史を持つ「グレンフィディック」とともに、豊かな歴史と美しいルーツを持つ英国を代表するラグジュアリーアイコンとして、飽くなき探求心と妥協なき品質で世界中の多くのファンを魅了し続けています。

「グレンフィディック16年」は、プレステージウイスキー愛飲者やF１(R)ファンはもちろんのこと、特別なギフトを探している方にもお薦めの今しか手に入らない逸品です。

「グレンフィディック」グローバルブランドディレクター クラウディア・ファルコーネは、『アストンマーティン フォーミュラ1(R)チームとのパートナーシップを記念し、限定ボトルを発表できることを大変嬉しく思います。このコラボレーションを通して、世界中のファンの皆様に、これらの象徴的なブランドと大胆かつ斬新な方法で関わり、サーキットをはるかに超えた思い出深い瞬間を創造していただきたいと考えています。この限定ボトルは、私たちが共に次の章を刻み続けるための始まりです。』とコメントしています。

【製品概要】

商品名 ：グレンフィディック16年

希望小売価格 ：14,460円（税別）

アルコール度数 ：43%

発売日 ：2025年9月29日(月) ＊生産数量限定、無くなり次第販売終了

容量 ：700ml

蒸留酒類 ：ウイスキー／モルト

原産地名 ：スコットランド

販売場所 ：全国の酒類販売店

製品に関するお問い合わせ先：ブラウンフォーマンジャパン株式会社 フリーダイヤル0120-785-047

特徴 ：アメリカンオークワイン樽、アメリカンオーク新樽、そしてセカンドフィルのバーボン樽で熟成された原酒をマリアージュさせた、他にはない特別な甘さ。メープルシロップと香ばしいキャラメリゼジンジャーの芳醇な香りが立ち上り、口に含むと、まるで新鮮なフルーツサラダにシャンティクリームを添えたような、シルクのようになめらかで贅沢な味わいが広がります。特筆すべきはそのフィニッシュ。なめらかでありながらも力強く、一滴ごとに感覚を呼び覚ますような、印象的な余韻が長く続きます。

テイスティングノート

＜NOSE＞

リッチで甘美。ビスケット生地のチーズケーキの土台、メープルシロップとキャラメリゼされたジンジャー、絶妙にローストされたオークの香り

＜TASTE＞

贅沢なお菓子のように甘く、シルキーなシロップのような口当たり、新鮮なフルーツサラダとシャンティクリーム

＜FINISH＞

極めてなめらかで、甘さが持続

【グレンフィディックについて】

1887年のクリスマスの日、革新的な創業者ウィリアム・グラントによってスコットランドのダフタウンで創業されたグレンフィディック。グラントの型破りなウイスキー造りへの姿勢は、革新的な製法により、130年以上にわたりグレンフィディックを卓越した存在へと導いてきました。スコットランド国外で初めてその名が広まったシングルモルトスコッチウイスキーであり、現在では世界180カ国以上で販売されています。グレンフィディックはウィリアム・グラントとその家族が手造りで設立した同じ場所で、今もなお家族経営を続ける数少ないシングルモルトの蒸留所として、その伝統を守り続けています。

匠の技が息づく逸品、節度ある飲酒を。

【ウィリアム・グラント＆サンズ社について】

ウィリアム・グラント＆サンズ社は、1887年にウィリアム・グラントによって設立された、英国に本社を置く6世代にわたる家族経営の独立したディスティラーです。現在、同社はプロフェッショナルな経営チームによって運営されており、世界有数のスコッチウイスキーとプレミアムジンのブランドを蒸留、ボトリング、販売しています。そのブランドポートフォリオには、世界中で数多くの受賞歴のあるシングルモルトスコッチウイスキーのグレンフィディック(R)、手作りのシングルモルトのザ・バルヴェニー(R)、ブレンデッドモルトスコッチのモンキーショルダー(R)、そしてスーパープレミアムジンのヘンドリックス(R)が含まれます。その他のポートフォリオには、グランツ(R)のブレンデッドスコッチウイスキー、タラモアデュー(R)アイリッシュウイスキー、セイラージェリー(R)スパイスドラム、ドランブイウイスキーリキュールが含まれます。

【アストンマーティン フォーミュラ1(R)チームについて】

1913年に創業者のライオネル・マーティンとロバート・バンフォードによって創業されたアストンマーティンは、レースに根ざした輝かしい歴史を誇ります。アストン・ヒルクライムでの初期の成功は、高性能ラグジュアリーカー製造の伝統を築き、現在ではDB12、ヴァンテージ、ヴァンキッシュ、DBX707、そしてF1(R)にインスパイアされたアストンマーティン・ヴァルキリーなどのモデルを世に送り出しています。ブランドは1922年にグランプリレースにデビューし、1959年にはル・マンで総合優勝を飾り、ローレンス・ストロールの指揮のもと、2021年にフォーミュラ1(R)に復帰しました。チームはその後、多額の投資を行い、特に2023年にはシルバーストーンに持続可能なデザインのAMRテクノロジーキャンパスを開設し、2025年には最先端の風洞が稼働を開始しました。

オン・トラックでは、経験豊富なカナダ人ドライバーのランス・ストロールと、2度の世界チャンピオンであるフェルナンド・アロンソがドライバーを務め、テスト兼リザーブドライバーのフェリペ・ドルゴヴィッチとストフェル・バンドーン、チームアンバサダーのペドロ・デ・ラ・ロサ、ヤング・デベロップメント・ドライバーのジャック・クロフォードがこれを支えています。また、アストンマーティン・アラムコは、女性限定のF1(R)アカデミーシリーズにも参戦しており、スイス人ドライバーのティナ・ハウスマンが、チームのF1(R)アカデミー・ヘッド・オブ・レーシング兼ドライバーアンバサダーのジェシカ・ホーキンスの指導のもとでレースに臨んでいます。

オフ・トラックでは、アストンマーティン・アラムコは、ファン・エンゲージメント・プラットフォーム「I / AM」と、サステナビリティ、インクルージョン、コミュニティへの関与を推進する「Make A Mark」ESGプログラムを通じて、継続的な進歩を推進しています。Racing Pride、Spinal Track、Aleto Foundationとのパートナーシップは、インクルーシビティ（包摂性）、アクセシビリティ（利用しやすさ）、そしてリーダーシップの育成を支援しています。チームのエネルギー効率への取り組みは、ISO 50001の認証によって証明されています。

【ブラウンフォーマン社について】

155年以上の歴史を誇るグローバルスピリッツ企業、ブラウンフォーマン社は、「市場にこれ以上のものはない」という創業者の揺るぎない信念のもと、世界中で愛される数多くのブランドを生み出してきました。アメリカ・ケンタッキー州ルイビルに本社を置き、ジャックダニエル、ジェントルマンジャック、ウッドフォードリザーブ、グレンドロナック、ベンリアック、グレングラッサ、エラドゥーラ、エルヒマドール、シャンボール、ジンマーレ、ディプロマティコなど、多様なプレミアムブランドを展開しています。世界中に約5,000名の従業員を擁し、170を超える国と地域で、最高品質のスピリッツへの情熱と誇りを持って販売しています。

ブラウンフォーマン社 ：https://www.brown-forman.com

ブラウンフォーマンジャパン株式会社 ：https://www.brown-forman.com/Japan

飲酒は20歳を過ぎてから。お酒は適量で。妊娠中や授乳期の飲酒はやめましょう。

飲酒運転は法律で禁止されています。のんだあとはリサイクル。