株式会社メクマ

株式会社メクマ（本社：沖縄県宮古島市、代表取締役：吉浦 壽洋、以下 メクマ）は2025年8月20日、専門家とユーザーをつなぐマッチングサイト構築用SaaS「mekuma（メクマ）」において、ビデオ通話機能をZoom Meetingsに全面リプレースすることを発表いたします。

【ビデオ通話機能の全面刷新について】

mekumaは、専門家とユーザーをマッチングし、各種相談サービスやオンラインレッスンを提供できるプラットフォームを簡単に構築できるSaaSです。これまでウェブブラウザ経由でビデオ通話機能を提供してまいりましたが、この度、世界で広く採用されているビデオ会議プラットフォーム「Zoom Meetings」への全面リプレースを実施いたします。

本リプレースにより、以下の改善を実現します：

- 接続安定性の大幅向上：Zoom Meetingsの堅牢なインフラストラクチャにより、通話品質の安定性が飛躍的に向上

- 高品質な映像・音声：HD画質対応、ノイズキャンセリング機能など、プロフェッショナルな通話環境を提供

- 豊富な機能群：画面共有、バーチャル背景など、各種相談サービスやオンラインレッスンに必要な機能を標準装備

【Zoom ISVパートナープログラムへの参加】

メクマは、Zoom ISVパートナープログラムに参加いたしました。これにより、mekumaを使って構築されたマッチングサイト内でZoomによるビデオ通話機能を提供することが可能となり、エンドユーザーは高品質なビデオ通話環境を利用できるようになります。

【ZVC JAPAN 株式会社（Zoom の日本法人）ISV事業開発部長 佐野 健 氏からのコメント】

株式会社メクマ様がZoom ISVパートナープログラムに参画されたことを心より歓迎いたします。マッチングサイト構築用SaaS「mekuma（メクマ）」において、Zoom Meetingsをご採用いただいたことにより、同サービス内のビデオコミュニケーションの質が大幅に向上し、より快適にご利用いただけるようになります。弊社ではこれからもZoom Developer PlatformとISVパートナープログラムを通じてさまざまなアプリケーションやサービスとの協業を推進してまいります。

【mekumaについて】

「mekuma」は、予約した日時に専門家からビデオ通話でサービスを受けられるマッチングサイトを構築・運営できるSaaSプラットフォームです。企業は様々な業界・分野の専門家とユーザーをつなげるマッチングサイトを簡単に立ち上げることができます。

【会社概要】

社 名 : 株式会社メクマ（mekuma, Inc.）

所在地 : 沖縄県宮古島市平良東仲宗根20-2F

代表者 : 吉浦 壽洋

URL：https://mekuma.jp/

お問い合わせ先 : https://mekuma.liveagent.jp/submit_ticket