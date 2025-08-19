Watchy（ウォッチー）がシステム開発・セキュリティ・IT人材育成のための展示会「第1回 IT・情シスDXPO東京′25 夏」に出展

株式会社スタメン

株式会社スタメン（東京本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：大西 泰平）は、2025年8月21日（木）～22日（金）に東京ビッグサイトで開催される『第1回 IT・情シスDXPO 東京'25 夏』へ、中小企業のためのIT資産管理・ログ管理ツール「Watchy（ウォッチー）」を出展いたします。

近年、働き方や人材の多様化が進み、企業のIT利用環境は複雑化しています。一方で、情報システム担当者が不在または人員不足の企業も多く、ガバナンス体制の整備が進まず、IT情報統制やセキュリティ対策、バックオフィス業務の改善は後回しになりがちです。

その結果、

・何をすべきかわからない

・市販のセキュリティサービスは設定が難しく高コスト

・運用しきれず十分な効果が出ない

といった課題が生じています。

Watchyは、「シンプルで直感的な操作性」「必要な機能だけを契約できるモジュール式サービス」「手厚いカスタマーサポート」を特徴に、設定・運用の手間を最小限に抑えながら、企業のIT統制を支援します。 当日は導入事例や実機デモを通じて、運用の手間を最小限に抑えた企業統制の実現方法をご紹介します。

■Watchyのブースで体験できること

当社ブースでは、「Watchy」の機能や仕様のご紹介に加え、中小企業での具体的な活用事例や導入効果についてもご案内いたします。

・ 情シス人材が不足していて、人事や総務が兼務しているが、負荷がかかってしまっている。

・働き方の多様化に伴い、リモートワークを採用しているが勤務実態が把握できていない。

・社内のIT資産管理をExcelで行っており、管理負担が大きい。

・費用を抑えつつ、情報漏洩対策を強化したい。

このような課題をお持ちの企業様は、ぜひ当社ブースにお立ち寄りください。

■展示会の概要

展示会名 ：第1回 IT・情シスDXPO 東京'25 夏

開催期間 ：2025年8月21日(木)～8月22日(金)

会場 ：東京ビッグサイト 西1・2ホール

ブース番号 ：西２ホール １４－５６

主催 ：ブティックス株式会社

公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/tokyo/system/

＜Watchyが提供する機能＞

スクリーン監視／Web操作監視／ログオン＆ログオフ監視／フォルダー監視／ソフトウェア監視／USBドライブ監視／ハードウェア資産管理／ソフトウェア資産管理

▼Watchy 公式サイト

https://watchy.biz/

▼Watchy 資料ダウンロード

https://go.watchy.biz/l/900371/2025-01-14/krhjz

■Watchyが中小企業に選ばれる理由

１.必要な機能を必要な台数だけ契約できる！

Watchyには、IT資産管理や操作ログ管理の機能が揃っており、中小企業が気軽に利用していただけます。パッケージではなく必要な機能だけを選んで導入できるため、不要な機能に費用をかけることなく、低価格でスモールスタートが可能です。

２.シンプルで使いやすい管理画面！

Watchyの管理画面は、シンプルで使いやすく、運用負担が少ないことが特徴です。クラウドサービスのため社内サーバーの設置不要で、IT資産管理ツールや操作ログ管理ツールをはじめて使う方にも親しみやすい設計になっています。

３.シンプルかつ低コストな料金プラン

Watchyの利用料金は、契約したPC端末台数と機能数に応じて決まります。PC1台/1機能100円から利用可能です。

株式会社スタメンについて

2016年1月に設立。創業事業として、HR領域のSaaS事業である、エンゲージメントプラットフォームの「TUNAG（ツナグ）」を展開。利用企業数の拡大により、2020年12月に株式上場。グループ会社含め、複数のITを中心とする事業を運営。2023年2月には、新規事業として、グループ3つ目のSaaS型サービスであるIT資産管理・操作ログ管理ツール「Watchy（旧：漏洩チェッカー）」をリリース。

名称 ：株式会社スタメン

所在地：東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング 5F

代表者：代表取締役社長 大西 泰平

URL ：https://stmn.co.jp/