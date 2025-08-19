スパイダープラス、建設DX展 [大阪]出展のお知らせ

スパイダープラス株式会社

建設DXサービス「SPIDERPLUS」を提供するスパイダープラス株式会社は、2025年8月27日（水）から29日（金）に開催される建設DX展 [大阪]にブース出展することをお知らせいたします。

期間中は当社社員がブースに立ち、SPIDERPLUSの標準機能に加え、デジタル化した帳票で業務効率を向上につなげるS+Report、S+BIM、指摘管理機能、専門工事業者との情報伝達を改善するS+Collaboを実際にご覧になりながら、建設現場での課題解決例についても紹介いたします。

＜すぐに使えるノベルティグッズ＞

ブースにお越しくださった方には、ご来場の記念に冷タオルを差し上げます。

強すぎないメントールによる「やさしい冷感」で、幅460mmの大判サイズのため首にかけたままでも快適な使い心地をキープできます。

残暑が厳しい展示会期間中や現場作業の休憩時間などにもすぐにご使用可能です。

【開催概要】

- 開催日時：2025年8月27日(水)～29日(金) 各日10:00-17:00- 場所：インテックス大阪 JAPAN BUILD OSAKA内- ブース番号：19-40- 主催：RX Japan株式会社

※本展示会へのご来場は公式ウェブサイトから事前登録をお願いいたします。

https://www.japan-build.jp/osaka/ja-jp/register.html