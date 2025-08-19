行政書士川崎事務所が、離婚を検討中の顧客の問題解決をサポートすることを目的として株式会社Casaと業務提携を開始！
報道関係各位
PRESS RELEASE
行政書士川崎事務所 2025年8月19日 9時00分
行政書士川崎事務所(所在地：神奈川県相模原市、代表者：川崎 耕平)は、離婚を検討中の顧客に対して、離婚にかかる問題解決をサポートすることを目的に、養育費保証事業等を展開する株式会社Casa（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮地 正剛）と業務提携を開始いたしました。
養育費をめぐる現状課題と実態
行政書士川崎事務所では、離婚を検討中の顧客に向けて現在、離婚協議書の作成サービス等を提供しています。離婚の成立に向けては、養育費が問題になるケースが多々あります。
また、現在日本では、ひとり親世帯の3人に2人は養育費を受け取れていないという現実があるものの、当事務所ではこれまでは、その点に踏み込んでサポートをすることが難しい状況がありました。
業務提携の概要
今回、株式会社Casaとの業務提携により、離婚を検討中の顧客に向けて、株式会社Casaが提供する養育費保証サービスを紹介することが可能となりました。
養育費保証とは、養育費の未払いが発生した際に、受取者に対して、養育費をお支払いするサービスになります。今後、株式会社Casaとの業務提携により、離婚を検討している顧客に対してより包括的なサポートを提供してまいります。なお、紹介にあたり、当事務所と株式会社Casaとの間で、紹介料等の授受を行うことは一切ありません。
事務所概要
名称：行政書士川崎事務所
代表者：川崎 耕平（行政書士）
所在地：〒252-0131 神奈川県相模原市緑区西橋本
WEB： https://contract-gyouseisyoshi.com/
お問合せ：https://contract-gyouseisyoshi.com/contact/
LINE相談（無料）：https://page.line.me/916ryobe?openQrModal=true
【本プレスリリースへのお問合わせ先】
行政書士 川崎事務所
担当：川崎
TEL：050-3748-5851
MAIL： Kawasaki.office.gyoseisyoshi@gmail.com