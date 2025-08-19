９月６日開催！町制20周年記念「いいづな愛の町民フェスティバル」

飯綱町

９月６日（土）に、飯綱東高原芝広場/周辺施設で町制20周年記念「いいづな愛の町民フェスティバル」を開催します！


当日は、GOOD CONNECTIONとコラボした音楽フェスや、ゆるキャラも大集合のにぎやかで楽しいステージ、キッズ向けイベントなど、親子で楽しめる企画が盛りだくさんです。ラーメンカリスマ塚田兼司さんによる20周年記念ラーメンの販売も行います！


会場には複数のキッチンカーが勢ぞろい！飲食エリアも用意しますので美味しいお料理を是非お楽しみください！


クライマックスは、みんなの願いが夜空を彩るランタンナイト。自然を満喫しながら楽しい１日を過ごしませんか？


皆様のお越しをお待ちしています！



【URL】https://www.town.iizuna.nagano.jp/docs/12050.html





【「いいづな愛の町民フェスティバル」　イベント概要】

イベント名：町制20周年記念　いいづな愛の町民フェスティバル


開催日：2025年9月6日（土）　10：00～20：00


会場名：飯綱東高原芝広場／周辺施設


主催：町制20周年記念実行委員会


【お問い合わせ先】

飯綱町企画課地域振興係


TEL：026-253-2512


e-mail：shinko@town.iizuna,nagano.jp