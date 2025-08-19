¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öarrows Alpha F-51F¡×¤ò8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤«¤éÈ¯Çä
～¤è¤ê±Ê¤¯°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¡£åºÎï¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¡¦¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Î¿Ê²½¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëAI¤ò¥À¥Ö¥ëÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëarrowsºÇ¿·µ¡¼ï～
FCNT¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©ÂçÏÂ»Ô¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·¬»³ÂÙÌÀ¡¢°Ê²¼FCNT¡Ë¤Ï¡¢arrowsºÇ¿·µ¡¼ï¡Öarrows Alpha F-51F¡Ê¥¢¥íー¥º ¥¢¥ë¥Õ¥¡ ¥¨¥Õ¥´ー¥¤¥Á¥¨¥Õ¡Ë¡×¤ò2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥³¥â¼è°·Å¹¡¢¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡õ¥¿¥Õ¡£AI¤ò¥À¥Ö¥ëÅëºÜ¤·¤¿arrows¤ÎºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë
¡ü²÷Å¬¤ÊAIÂÎ¸³¤ò³ð¤¨¤ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÀÇ½
¡Öarrows Alpha¡×¤Ï¡¢²÷Å¬¤ÊAIÂÎ¸³¤ä¹â¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀÇ½¤¬É¬Í×¤Ê¥²ー¥à¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢arrows»Ë¾åºÇ¹âÀÇ½¢¨1¤È¤Ê¤ë¡ÖDimensity 8350 Extreme¡×¥Á¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿arrows»Ë¾åºÇÂçÊÝÂ¸ÍÆÎÌ¤È¤Ê¤ë512GB¤ÎROM¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç2TB¤ÎmicroSD¥«ー¥É¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÆÎÌ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÊÝÂ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤ÊÆ°ºî¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢12GB¤ÎRAM¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë²¾ÁÛ¥á¥â¥ê¤ò12GB¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
AIµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢Google¤ÎÀ¸À®AI¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÖGoogle Gemini¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢arrows¤ò²÷Å¬¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¡Öarrows AI¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öarrows AI¡×¤Ï¡¢Ì¾Á°¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¤µ¡Ç½¤äÀßÄê¤â¡¢¸«¤Ä¤±¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¢¨2¡£
2025Ç¯½©Åß¢¨3¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿LINE¤Ê¤É¤ÎÄÌÃÎ¤òAI¤¬Í×Ìó¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤¬Ê¸»ú¤ä¼Ì¿¿¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²èÁü¤äÊÉ»æ¤òÀ¸À®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
±Ê¤¯²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö£²Æü»ý¤Á¤ÎÄ¹»ý¤Á¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¢¨4 ¡ß Ìó35Ê¬Ä¶µÞÂ®½¼ÅÅ¢¨5¡×
¡ü£±²ó¤Î½¼ÅÅ¤Ç£²Æü»ý¤Á¢¨4¡£ÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë»È¤¨¤ë
Æ°²è»ëÄ°¤ä²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢SNS»ëÄ°¡¢¥²ー¥àÍøÍÑ¤ò£±Æü¤¿¤Ã¤×¤ê10»þ´Ö³Ú¤·¤ó¤Ç¤â£²Æü»ý¤Ä¢¨4ÂçÍÆÎÌ5000mAh¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌó35Ê¬¤Ç100%½¼ÅÅ¢¨5
Æ±º¤Î90W½¼ÅÅ´ï¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1%¤«¤é100%¤Þ¤ÇÌó35Ê¬¤ÎÄ¶µÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¢¨5¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÆÈ¼«¤Î½¼ÅÅÀ©¸æµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÅÅÃÓ¤ÎÎô²½¤òÍÞ¤¨¡¢£µÇ¯¸å¤Ç¤â½é´üÍÆÎÌ¤Î80%¤ò°Ý»ý¢¨6¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤ÎÅÅÃÓ»ý¤Á¤¬±Ê¤¯Â³¤¤Þ¤¹¡£
¹âÀÇ½¥«¥á¥é¡ßAI¤Çµ²±°Ê¾å¤ÎµÏ¿¤Ë
¡üAI¥Ýー¥È¥ìー¥È»£±Æ¤Ç¼çÌò¤¬°ú¤Î©¤Äµ²±¤Ë»Ä¤ë£±Ëç¤Ë
¡ÖAIÇØ·Ê¤Ü¤«¤·¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤äÊª¤òÃê½Ð¤·¤Æ¼«Á³¤ÊÇØ·Ê¤Ü¤«¤·¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥°¥ëー¥×¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ¤Î½Ö´Ö¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â¡¢AI¹çÀ®¤·¤ÆÁ´°÷¤¬ÌÜ¤ò³«¤¤¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÆ°¤¯Èï¼ÌÂÎ¡¢°Å¤¤¾ì½ê¡¢µÕ¸÷¤Ç¤Î»£±Æ¤â¡£»Ä¤·¤¿¤¤½Ö´Ö¤òAI¤ÇÈþ¤·¤¯
AI¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ò²òÀÏ¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Î½Ö´Ö¤òÌÀ¤ë¤¯Á¯¤ä¤«¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤ä¿Í¤Ê¤É¤ò¼«Æ°Åª¤ËÃê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ä¿§Ì£¤òºÇÅ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥ºー¥à¤Ç¤Î»£±Æ¤âAI¤¬ÊäÀµ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ºー¥à¤òºÇÂç10ÇÜ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡üÌó5030Ëü²èÁÇ¥«¥á¥é¤ÇÌë·Ê¤âÈþ¤·¤¯
Ìó5030Ëü²èÁÇ¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯Èþ¤·¤¯Èï¼ÌÂÎ¤òÂª¤¨¤¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢£±¡¿1.56¥¤¥ó¥Á¥µ¥¤¥º¤Î¥»¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë¥½¥Ëー¤ÎLYTIA¡¦LYT-700C¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸÷³Ø¼°¼ê¥Ö¥ìÊäÀµµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ö¥ì¤Î¤Ê¤¤Á¯ÌÀ¤Ê»£±Æ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¶¹³Ñ¥«¥á¥é¤È¥¤¥ó¥«¥á¥é¤Ï¤È¤â¤ËÌó4990Ëü²èÁÇ¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ò¹â²è¼Á¤ÇÈþ¤·¤¯»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
FCNT¤Î¡¢´Ä¶¤È¥Ò¥È¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
¡ü±Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡¢¹â¤¤ËÉ¿åËÉ¿ÐÀÇ½¤ÈÂÑ¾×·âÀÇ½¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¨¥³¥Þー¥¯¾¦ÉÊ
¡Öarrows Alpha¡×¤¬¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥¨¥³¥Þー¥¯¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥³¥Þー¥¯¤Ï¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤ËÌòÎ©¤Ä¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡Öarrows Alpha¡×¤Ï¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÇØÌÌ¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤ËºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¡¢¥á¥¤¥ó¥±ー¥¹¤ÎÆâÉô¥Õ¥ìー¥à¡¢¥«¥á¥é¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤ÏºÆÀ¸¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅµ¤¡¦ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ò½ü¤¯¡¢ÉôÉÊÁí½ÅÎÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î³ä¹ç¤ÏÌó60%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤ëÅÅÃÓ¤ÎÄ¹¼÷Ì¿²½¢¨6¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IP6X¤ÎËÉ¿ÐÀÇ½µÚ¤Ó¡¢IPX6/8/9¤ÎºÇ¹â¿å½à¤ÎËÉ¿åÀÇ½¢¨7¤È¡¢MILµ¬³Ê¢¨8¤ÎÂÑ¾×·â¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1.5m¤Î¹â¤µ¤«¤é¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ØÍî²¼¤µ¤»¤Æ¤â²èÌÌ¤¬³ä¤ì¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¢¨9¤ò¤â¤Ä¡Öarrows Alpha¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î´è¾æ¤µ¢¨10¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤äËÜÂÎ¤ò¼é¤ê¡¢À½ÉÊ¤ÎÄ¹´ü»ÈÍÑ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü±Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¡¢¹ØÆþ¸å¤Î¤¢¤ó¤·¤ó¤ÈÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å
OS¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×3²ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò£µÇ¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´Äó¶¡¢¨11¤·¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÀ½ÉÊ
https://digitalpr.jp/table_img/2497/115971/115971_web_1.png
¢£´ðËÜ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡ÊÀ½ÉÊ¾ÜºÙ¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÀ½ÉÊ¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2497/115971/115971_web_2.png
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FCNT¼çºÅ¤Î¡Öarrows Alpha F-51F¡×È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡Öarrows Alpha F-51F¡×¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢ºÇÂç15,000±ßÁêÅö¤ÎÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡§https://www.fcnt.com/product/arrows/campaign/f-51f_2025summer/
① ¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê ¡Öarrows Alpha¡× Í½Ìó¡¦¹ØÆþ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÆâÍÆ¡§ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡Öarrows Alpha F-51F¡×¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È 10,000pt¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë～ »öÁ°¹ØÆþÁ°Æü¤Þ¤Ç
¹ØÆþ´ü´Ö¡§È¯ÇäÆü ～ 2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
±þÊç´ü´Ö¡§È¯ÇäÆü ～ 2025Ç¯10·î31Æü(¶â)
② ¡Öarrows Alpha¡× d¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÆâÍÆ¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥³¥â¼è°·Å¹¤Ë¤Æ¡Öarrows Alpha F-51F¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢d¥Ý¥¤¥ó¥È 5,000pt¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¹ØÆþ´ü´Ö¡§È¯ÇäÆü ～ 2025Ç¯11·î30Æü(Æü)
±þÊç´ü´Ö¡§È¯ÇäÆü ～ 2025Ç¯11·î30Æü(Æü)
¢¨¥É¥³¥â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¤´¹ØÆþ¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó①¤È②¤Î½ÅÊ£±þÊç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
③ ¡ÚLa Member¡Çs¸ÂÄê¡Û arrows Alpha »öÁ°±þÊç¡õ ¹ØÆþ¤Ç¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
ÆâÍÆ¡§FCNTÀ½¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó²ñ°÷¥¢¥×¥ê La Member¡Çs ²ñ°÷¤ÎÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»öÁ°±þÊç¤·arrows Alpha ¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯Ìó5,000±ßÁêÅö¤ÎLa Point¡Ê10Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨La Point ¤Ïd¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¸ò´¹²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§arrows Alpha¹ØÆþÁ°¤«¤éLa Member¡Æs²ñ°÷¤ÎÊý¡£
»öÁ°±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î17Æü～11·î30Æü
¹ØÆþ¸å¥í¥°¥¤¥ó´ü´Ö¡§È¯ÇäÆü～11·î30Æü
¢£´ØÏ¢WEB¥µ¥¤¥È
¡¡¡¦¡Öarrows Alpha F-51F¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸
¡¡¡¡https://www.fcnt.com/product/arrows/f-51f-dcm/
¡¡¡¦¡Öarrows Alpha¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸
¡¡¡¡https://www.fcnt.com/product/arrows/m08-sim-free/
¡¡¡¦¡ÖarrowsºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡Öarrows Alpha F-51F¡×¤òÈ¯É½¡×
¡¡¡¡https://www.fcnt.com/news/26852/
¢£¾¦É¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡¦ ¡Ö¥¨¥³¥Þー¥¯¡×¤Ï¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ä¶¶¨²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦ Android ¡¢Google Gemini ¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦ ¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÌ¾¤Ê¤É¤Î¸ÇÍÌ¾»ì¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£Ãí¼á
¢¨1 arrows²áµîµ¡¼ï¤È¤ÎÈæ³Ó¡£2025Ç¯5·î»þÅÀ¡£FCNT¹çÆ±²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡£
¢¨2 ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÄê¹àÌÜ¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤òÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨3 »þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4 1ÆüÅö¤¿¤êÆ°²è»ëÄ°200Ê¬¡¢²»³Ú¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°150Ê¬¡¢SNS±ÜÍ÷160Ê¬¡¢¥²ー¥à90Ê¬¤Î·×10»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿ÆÈ¼«´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯»î»»ÃÍ¡£¼ÂºÝ¤ÎÅÅÃÓ»ý¤Á»þ´Ö¤Ï¡¢¤´ÍøÍÑ´Ä¶¤ä¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨5 ¡Ö½¼ÅÅ¥Öー¥¹¥È¡×¤ÎÍøÍÑ¤ò»öÁ°¤ËÀßÄê¤·¡¢Æ±º¤Î½¼ÅÅ´ï¤òÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡£1～100%¤Þ¤Ç¤ÎºÇÃ»½¼ÅÅ»þ´Ö¡£»ÈÍÑ´Ä¶¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£²èÌÌ¾ÃÅô¾õÂÖ³î¤Ä25¡î´Ä¶²¼¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨6 ËÜµ¡¼ï¤ÈÆ±ÀÇ½¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÍÑ¤¤¡¢½¼ÊüÅÅ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯·ë²Ì¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¼÷Ì¿¤ÏÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥óÆâÍÆ¡Ë
1.5Æü¤Ë1²ó¤ÎÉÑÅÙ¤Ç1¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½¼ÊüÅÅ¡Ê1¥µ¥¤¥¯¥ë¡á0%¤«¤é100%¤Þ¤ÇËþ½¼ÅÅ¤Ë¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢0%¤Þ¤ÇÅÅÃÓ¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¡Ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢1250¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÊÌó5.1Ç¯¡Ë»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅÅÃÓÍÆÎÌ¤¬½é´üÍÆÎÌ¤Î80%»Ä¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£¡Ê2025Ç¯4·î¸½ºß¡£FCNT¹çÆ±²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¢¨7 ËÉ¿åÀÇ½IPX6/8/9¡¢ËÉ¿ÐÀÇ½IP6X¤ËÂÐ±þ¡£
IPX6¤È¤Ï¡¢Æâ·Â12.5mm¤ÎÃí¿å¥Î¥º¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Ìó3m¤Îµ÷Î¥¤«¤é1Ê¬¤¢¤¿¤ê100¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤òºÇÄã3Ê¬´ÖÃí¿å¤¹¤ë¾ò·ï¤Ç¤¢¤é¤æ¤ëÊý¸þ¤«¤éÊ®Î®¤òÅö¤Æ¤Æ¤â¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
IPX8¤È¤Ï¡¢¾ï²¹¤Ç¿åÆ»¿å¡¢¤«¤ÄÀÅ¿å¤Î¿å¿¼1.5m¤Î¤È¤³¤í¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òÄÀ¤á¡¢Ìó30Ê¬´ÖÊüÃÖ¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤ËÄÌ¿®µ¡´ï¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
IPX9¤È¤Ï¡¢¹â²¹¡¦¹â°µ¿å¡¦¥¹¥Áー¥à¥¸¥§¥Ã¥ÈÀö¾ô¤ò80¡î¤ÎÅò¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿·Á¾õ¤Î¥Î¥º¥ë¤Ç10～15cm¤Îµ÷Î¥¤«¤é¡¢80～100bar¤Î¿å°µ¤ÇÊü¿å¡Ê14～16L/Ê¬¡Ë¡¢ËÜÂÎ¤ò¿åÊ¿Êý¸þ ¤Ë0ÅÙ¡¦30ÅÙ¡¦60ÅÙ¡¦90ÅÙ¤Ç³ÆÊý°Ì¤Ë30ÉÃ¤º¤Ä¿åÊ¿ÌÌ¾å¤Ç²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Á¤ËÄÌ¿®µ¡´ï¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
IPX6¡¢IPX9¤Ï¡¢»î¸³µ¡´Ø¤Ë¤ÆËÜ»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¹ç³Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÀÇ½¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìµ¸Î¾ã¡¦ÌµÇËÂ»¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
IP6X¤È¤Ï¡¢ÊÝ¸îÅÙ¹ç¤¤¤ò»Ø¤·¡¢Ä¾·Â75µm°Ê²¼¤Î¿ÐÔ¼¡Ê¤¸¤ó¤¢¤¤¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿ÁõÃÖ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò8»þ´ÖÆþ¤ì¤Æ¤«¤¯¤Ï¤ó¤µ¤»¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ÆâÉô¤Ë¿ÐÔ¼¡Ê¤¸¤ó¤¢¤¤¡Ë¤¬¿¯Æþ¤·¤Ê¤¤µ¡Ç½¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¥¹¥í¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤¬³Î¼Â¤ËÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Û¾ï¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º2Ç¯¤Ë1²óÉôÉÊ¤Î¸ò´¹¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡ÊÍÎÁ¡Ë¡£
¢¨8 ÊÆ¹ñ¹ñËÉÁí¾Ê¤ÎÄ´Ã£´ð½à¡ÊMIL-STD-810H¡Ë¤Î23¹àÌÜ¡¢Íî²¼¡¢ÂÑ¾×·â¡¢ËÉ¿å¡Ê¿»ÄÒ¡Ë¡¢ËÉ¿Ð¡Ê6»þ´ÖÉ÷Â®Í¤ê¡Ë¡¢ËÉ¿Ð¡ÊÀÈ¼åÌÌ90Ê¬¡Ë¡¢±ö¿åÂÑµ×¡¢ËÉ¼¾¡¢ÂÑÆü¼Í¡ÊÏ¢Â³¡Ë¡¢ÂÑÆü¼Í¡ÊÊÑ²½¡Ë¡¢ÂÑ¿¶Æ°¡¢ËÉ¿å¡ÊÉ÷±«¡Ë¡¢±«Å©¡¢¹â²¹Æ°ºî¡Ê60¡î¸ÇÄê¡Ë¡¢¹â²¹Æ°ºî¡Ê32～49¡îÊÑ²½¡Ë¡¢¹â²¹ÊÝ´É¡Ê70¡î¸ÇÄê¡Ë¡¢¹â²¹ÊÝ´É¡Ê30～60¡îÊÑ²½¡Ë¡¢Äã²¹Æ°ºî¡Ê-20¡î¸ÇÄê¡Ë¡¢Ç®¾×·â¡¢Äã²¹ÊÝ´É¡Ê-30¡î¸ÇÄê¡Ë¡¢Äã°µÆ°ºî¡¢Äã°µÊÝ´É¡¢É¹·ë¡Ê-10¡îÉ¹·ë¡Ë¡¢É¹·ë¡Ê-10¡î·ëÏª¡Ë¤Ë½àµò¤·¤¿»î¸³¤ò¼Â»Ü¡£½¼ÅÅ²ÄÇ½¤Ê²¹ÅÙÈÏ°Ï¡§5～35¡î¡£»ÈÍÑ´Ä¶¡§²¹ÅÙ5～35¡î¡¢¼¾ÅÙ45～85¡ó¡£É÷Ï¤¾ì¤Ç¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤Ï5～45¡î¡Ê¤¿¤À¤·¡¢²¹ÅÙ36¡î°Ê¾å¤Þ¤¿¤Ï¼¾ÅÙ86¡ó°Ê¾å¤Ï°ì»þÅª¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¼¾ÅÙ¤Ï45～99¡ó¡¢¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ÎÏ¢Â³Æ°ºî¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¼è°·¤¤¤ÎÉÔÈ÷¤Ë¤è¤ë¸Î¾ã¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨9 ¹â¤µ1.5m¤«¤é26Êý¸þ¤Ç¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ËÍî²¼¤µ¤»¤ë»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¡Ê2025Ç¯5·î¸½ºß¡£FCNT¹çÆ±²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£Ìµ¸Î¾ã¡¦ÌµÇËÂ»¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨10 °Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹àÌÜ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°Í¤ë¡£Ìµ¸Î¾ã¡¦ÌµÇËÂ»¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê2025Ç¯5·î¸½ºß¡£FCNT¹çÆ±²ñ¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
10mm°Ê²¼¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó³î¤Ä¡¢MILµ¬³Ê23¹àÌÜ¤Ø¤ÎÂÐ±þ³î¤Ä¡¢IP6X¤ÎÂÐ±þ³î¤Ä¡¢IPX6/8/9¤Ø¤ÎÂÐ±þ³î¤Ä¡¢1.5m¤«¤é¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ËÍî²¼¤µ¤»¤ë»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¨11 È¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ3²ó¡¢ºÇ¿·OS¤Ø¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£OS¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÎÅ¬ÍÑ²ó¿ô¤Ï¡¢¹ØÆþ»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¿·OS¤È¤Ï¡¢arrows Alpha¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëAndroid OS¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢OS¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬²ÄÇ½¤Ê»þ´ü¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëAndroid OS¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
È¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤éµ¯»»¤·¤Æ¡¢5Ç¯´Ö¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹¹¿·¤òÊÝ¾Ú¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊÝ¾ÚÇ¯¿ô¤Ï¡¢¹ØÆþ»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
FCNT¹çÆ±²ñ¼Ò ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô ¼èºà¡¦¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=nsQezqS0t4LOxlsEqP9BcA%3D%3D
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Öarrows Alpha F-51F¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸
https://www.fcnt.com/product/arrows/f-51f-dcm/
¡Öarrows Alpha¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸
https://www.fcnt.com/product/arrows/m08-sim-free/
¡ÖarrowsºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡Öarrows Alpha F-51F¡×¤òÈ¯É½¡×
https://www.fcnt.com/news/26852/
