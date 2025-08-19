NEVのダーク・ホース！LEPAS L8が、テクノロジーのDNAで洗練されたドライビングの美学を形作る

蕪湖（中国）、2025年8月19日 /PRNewswire/ -- Chery Groupの新エネルギー車（NEV）ブランドLEPASが最新のL8モデルで印象的な海外デビューを果たしました。「ポジティブな新エネルギー（Positive New Energy）」の伝統を受け継ぐL8は、Chery Groupのグローバルなテクノロジー・マトリックスと先進的な開発哲学を統合し、最先端のイノベーションと洗練された美観を融合して、洗練された運転体験の新たなベンチマークを確立しました。



NEV Dark Horse! LEPAS L8 Shapes the Aesthetics of Sophisticated Driving with Technological DNA



中国で最も早くハイブリッド技術を開発した先駆者の1つであるChery Groupは、NEV分野への移行を加速させています。フルチェーン・コア・テクノロジーの掌握、安全第一の基準、オープンなグローバル・エコシステムという3つの柱を基盤に、Cheryは効率性、性能、インテリジェンス、安全性、オフロード性能に優れた車両を提供しています。

2025年7月現在、Cheryの全世界のユーザ数は1,718万人を超え、そのうち海外のユーザは517万人を超えています。同グループは1月から7月まで424,737台のNEVを販売し、前年比87.7%増となり、最も急成長しているNEVメーカーの1つとなりました。7月の輸出台数は11万9,090台（前年同月比31.9％増）で、ハイブリッド車が好調に推移しました。

Cheryの深い研究開発の伝統から生まれたLEPAS L8は、専用のNEVプラットフォーム上に構築されており、将来開発における新たなベンチマークとなります。スーパー・ハイブリッド・システムは、熱効率44.5%、バッテリ消耗モードでの燃費4.2L/100km、総合走行距離1,400km以上を実現し、効率、耐久性、パワーの「パフォーマンス・トライアングル」を実現します。燃料消費ゼロモードでも、L8の空調システムは4時間稼働し、コックピットの快適さを損なうことなく維持します。

「ポジティブな新エネルギー（Positive New Energy）」の哲学を反映して、L8のデザインは空気力学的効率と現代的な美学を融合しています。セミフラッシュ・ドア・ハンドルは抵抗を減らし、テクノロジーを重視するデザインを強化します。「Leopard Aesthetics」にインスピレーションを得たL8は、敏捷性と強さを垂直のヘッドランプと流れるような輪郭と組み合わせ、印象的なプロファイルを生み出します。

インテリアでは、L8は「洗練された走り（Sophisticated Drive）」コンセプトを採用し、コックピットを「研ぎ澄まされた第三の空間（Refined Third Space）」に変えています。全長4,688 mm、ホイールベース2,800 mmで、主流のSUV市場をターゲットとしています。ラップアラウンド・コックピット、すっきりしたインターフェイス、インテリジェントなインタラクション・システムにより、ミニマリスティックな高級感が演出されます。人間工学に基づいたシートとスマート・テクノロジーにより、快適性と使いやすさが向上し、日常生活と旅行の両方に最適です。

今日のNEV市場において、L8は、真にプレミアムなNEV体験とはユーザのニーズとイノベーションを理解することであり、Cheryの「ポジティブな新エネルギー（Positive New Energy）」哲学を体現したものであることを示しています。

