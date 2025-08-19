「愛するペットとずっと一緒に」という理念のもと、ZuttoNyanが登場

東京、2025年8月19日 /PRNewswire/ -- 2025年、日本のペット用品市場に、愛情溢れる新しいメンバー--ミックス猫砂ブランド「ZuttoNyan」が日本のペット用品市場に新たに登場します。





ブランド名は深遠な意味を込め、永遠の愛を伝える

「ZuttoNyan」という名前は日本語に由来しており、「Zutto」は「永遠」を意味し、「Nyan」は猫の鳴き声の擬音語で、「永遠に付き添う」という素晴らしい願いを込めるだけでなくて、ブランドのペットに対する無条件の愛と責任を象徴しています。ブランドは、ペットが単なる生活の中の仲間であるだけでなくて、一生守る価値のある家族であると信じています。そのため、ZuttoNyanは製品の研究開発からブランド文化に至るまで、常に「長い付き添うこと」を中心に展開して、細かな配慮で、ペットが健康で快適な環境の中で、飼い主と長い年月を一緒に過ごせるよう努めています。

ブランド名「ZuttoNyan」には深い意味が込められています。

製品から付き添いまで、ペットのライフサイクルにペットを守る

「ZuttoNyan」のブランド文化では、テクノロジーは冷たいツールではなくて、温かさを伝える架け橋です。会長の蓋暁亮様は、「私たちは一つひとつの製品を通じてペットとの暮らしにおけるさまざまな課題を解決し、飼い主の安心とペットの健康を支えたいと考えており、『愛するペットとずっと一緒に』という言葉は単なるスローガンではなく、製品開発やサービス体験における長期的な約束です」と述べています。

ユーザーの悩みから出発し、ペット飼育体験を向上させる

調査研究の結果、ZuttoNyanは、伝統的な猫砂に固まりにくくて、粉塵が多くて、脱臭効果が弱いなどの問題が普遍的に存在して、ペット飼育体験に深刻な影響を与えていることを発見しました。これに基づいて、ZuttoNyanは「科学的配合による全方位的なペットクリーン体験の最適化」を核心理念として、天然原料と科学技術プロセスを組み合わせて、猫の天性により適したミックス猫砂--おからミックス猫砂、キャッサバミックス猫砂シリーズ製品を開発しました。このシリーズ製品は迅速に水分を吸収して、底や縁にくっつかず、強力に脱臭できて、粉塵も少ない特性に配慮して、トレイに流せる設計で清掃プロセスをさらに簡素化して、ブランドの「便利さと環境保護の共生」への追求を伝えます。

製品はあくまで小さな部分にすぎませんが、ZuttoNyanにとって「全面的なケア」を実行するための第一歩です。今後もペットの健康分野を深く掘り下げ、科学的研究開発と感情的洞察を通じて、ペット飼育の問題点を解決する製品をより多く発売して、真にペットと飼い主の間の「生涯の付き添う者」となっていきます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com