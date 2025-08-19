CookieYesがWix App Marketに登場、数百万のユーザに向けてシンプルかつスケーラブルなプライバシー・コンプライアンスを提供





ミルトンキーンズ(イギリス), 2025年8月19日 /PRNewswire/ -- 同意管理ソリューションにおいて世界的リーダーであり、200万を超えるウェブサイトに信頼されているCookieYesが、Wix App Marketで専用アプリの提供開始を発表しました。



CookieYes is now on the Wix App Market, helping millions of businesses stay compliant with privacy laws like GDPR and CPRA, with trusted certifications like Google CMP Gold Partner, IAPP Bronze Member, and IAB Europe-registered CMP backing it up.



今回の提供開始により、あらゆる規模の企業がウェブサイトのクッキー同意を容易に管理し、世界各国のプライバシー法に準拠するとともに、複雑な技術設定がなくてもユーザの信頼を高められるようになります。

GDPRなどのプライバシー規制が世界的に広がる中、企業は、サイト訪問者に対してデータ収集に関する明確な選択肢を提示する必要があります。Wixとシームレスに統合されたCookieYesアプリを利用すれば、法令に準拠したユーザフレンドリーな同意管理体験を数分で実装できます。

Wixを活用する企業にプライバシー第一のソリューションを提供

CookieYesアプリを利用すると、企業は次のことが可能になります。

• 訪問者情報の利用方法を記載した分かりやすいクッキー・バナーを表示。

• 訪問者が許可を選択するまで、解析や広告などのトラッキング・ツールを一時停止。

• 法的要件を満たすために、訪問者の選択内容を安全に記録。

• 自動更新とコンプライアンス・サポートにより、常に最新のプライバシー法規制に対応。

• 訪問者の所在地に基づいて地域ごとのバナーを表示（例：欧州向けにはGDPR）。

• 訪問者のブラウザー設定に自動的に対応し、クッキーのバナーを複数言語で提供。

• 企業のブランドに合わせてバナーの外観やデザインをカスタマイズ。

クッキー同意管理をWixでもっとシンプルにWix App MarketでCookieYesを今すぐインストール

「プライバシーは基本的な権利であり、付け足しの機能ではありません」とCookieYes CEO、Anvar T.氏は述べています。「私たちの使命は変わりません。あらゆる企業にとって、プライバシー・コンプライアンスをシンプルで、スケーラブルで、かつ利用しやすいものにすることです。当社は、世界をリードするブランドに信頼されるGoogle Certified Gold CMP Partnerとして、その能力をWixコミュニティに拡大し、企業がより強固で信頼に基づくデジタル体験を構築できるよう支援できることを誇りに思います。」

「CookieYesがWix App Marketに加わることを心から歓迎します」と語るのは、Wixの事業開発責任者Omer Zilberman氏。「同意管理に関する彼らの専門知識のおかげで、透明性の高い、法的に準拠したサイトを、技術的な煩雑さに悩むことなく運営できるようになります。」

CookieYesは、Wix App Marketで世界同時公開されます。無料で導入できますが、月額8.33米ドルでプレミアム機能も利用いただけます。プレミアム機能では、スキャン上限の拡大、詳細な同意記録、ブランドに合わせたカスタマイズなど、成長中の企業に役立つ機能を揃えています。

CookieYesについて

CookieYesはGoogle Certified Gold CMP Partnerであり、Toyota、KFC、Domino's、Forbesを含む200万以上のウェブサイトに信頼される同意管理プロバイダーとして、透明性の高い、法的に準拠したデジタル体験を提供しています。CookieYesは、使いやすく拡張性のあるソリューションを提供し、企業が世界のプライバシー規制に対応し、ユーザの信頼をより強固なものにできるよう支援します。

