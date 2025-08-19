¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict¤È³ô¼°²ñ¼Ò´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê¤¬ ¡Ö¥¹¥Ýー¥ÄDX¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ø¥Þ¥Á¥¹¥Ý¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶ÈÄó·È¡×¤òÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê¤ÈAI¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥ÄÅù¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¥é¥¤¥»¥ó¥¹³ÍÆÀµÚ¤Ó±ÇÁüÇÛ¿®»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ÀµÉÒ¡¢°Ê²¼¡ÖNTTSportict¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î19Æü¡¢¥¹¥Ýー¥ÄDX¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ø¥Þ¥Á¥¹¥Ý¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶ÈÄó·È¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤È¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Ç¤ÎÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327578&id=bodyimage1¡Û
¡Ê¼Ì¿¿¡§º¸¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÂ¼ ÀµÉÒ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÏÉ¸« ±ÑÍø¡Ë
¢£¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤äÀÇ¼ýÄã²¼¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¿êÂà¤¬¿Ê¤ß¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÏÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¼«¼£ÂÎ¡áÈ¯Ãí¼Ô¡×¡ÖÌ±´Ö´ë¶È¡á¼õÂ÷¼Ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ß¤¤¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¹ç¤¦¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·¿¤Î´±Ì±Ï¢·È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤È´ë¶È¤ÎÏ¢·È»Ù±ç¤äÀ¯ºöÎ©°Æ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢NTTSportict¤Ï¥¹¥Ýー¥ÄDX¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¡¢Î¾¼Ò¤ÏËÜÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ýー¥ÄDX¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈ¯¿®ÎÏ¶¯²½¡¢½»Ì±¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ³Æþ¸å¤Î¸ú²ÌÂ¬Äê¤ä±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È¡¢¿¦°÷¤ÎDX¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬¼«Î§Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø¥Þ¥Á¥¹¥Ý¡Ù¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î²ÃÂ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¶ñÂÎÅª¤ÊÄó·ÈÆâÍÆ
¡Ê1¡Ë³èÎÏ¤¢¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¡¦È¯Å¸¤ª¤è¤Ó½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿²ò·è»Ù±ç
³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÎÄ£Æâ¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥¹¥Ýー¥ÄDX¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Êª¼ÁÅª¡¦¿ÍÅªÊÑ³×¤òÄÌ¤¸¤¿²ò·è»Ù±ç¤Î¼Â»Ü
¡Ê2¡Ë¼«Î§Åª±¿ÍÑ»Ù±ç
³Æ¼«¼£ÂÎ¡¦¿¦°÷¤ÎDX¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¡¢¼«Î§Åª¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê»ö¶È¤ò¼Â»Ü
¢¡Î¾¼Ò¤Î¼ç¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ
³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict¡ÊNTT¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥¯¥È¡Ë
¡¦AI¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥ÄÅù¤Ë¤è¤ë±ÇÁü¥é¥¤¥»¥ó¥¹³ÍÆÀµÚ¤Ó±ÇÁüÇÛ¿®»ö¶È
¡¦¹¹ð¡¦Êü±Ç¸¢¡¦Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¢ÈÎÇä¡¡Åù
´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¸¦µæ½ê
¡¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢´±Ì±Ï¢·È»ö¶È¤Î´ë²è/¼Â»Ü¥µ¥Ýー¥È
¡¦´ë¶ÈÂ¦¤Î»ñ¸»¡Ê¥µー¥Ó¥¹¤äµ»½ÑÅù¡Ë¤È¡¢À¯ºö/¼«¼£ÂÎ¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¡¦»ÜºöÎ©°Æ¡¢´±Ì±Ï¢·È¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È²½
¡¦¹ñ¡¦ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Î»ö¶È¼õÂ÷
¡¦Ï¢·È´óÂ£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥¢¥ê¥¢¥É¥Í¡×¤Î±¿±Ä
¢£ ³ô¼°²ñ¼ÒNTTSportict¡ÊNTT¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥¯¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
NTTSportict¤Ï¡¢AI¥«¥á¥é¤äICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î±ÇÁüÇÛ¿®¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤ò¼´¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤·¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ð´é¤ä´¶Æ°¤òÀ¸¤ß¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ÎDX²½¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
