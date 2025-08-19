高度なセキュリティや住みやすさを徹底追求 スマートホーム全戸搭載の新築賃貸マンションを葛飾区に竣工 ～リンクジャパンのスマートホーム機器を採用しベルテックス初のIoT導入マンションを開発～
不動産投資および不動産コンサルティングを手がける株式会社ベルテックス（本社：東京都新宿区、代表取締役：梶尾 祐司 以下、ベルテックス）と、ホームIoTプラットフォームを開発・提供する株式会社リンクジャパン（本社：東京都港区、CEO：河千泰 進一 以下、リンクジャパン）は、東京都葛飾区にて建設を進めていた「べルシードα（アルファ）綾瀬」において連携し、全戸IoT導入の新築賃貸マンションを、2025年7月に竣工いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327568&id=bodyimage1】
本物件には、リンクジャパンのスマートホームサービス「eLife（イーライフ）」が各戸に導入されており、スマートホーム統合アプリ「HomeLink（ホームリンク）」を使用することで、スマートカメラや照明機器の遠隔操作などが簡単に行えます。また、センサー連動型のセキュリティを設置するなど、高度な防犯性能を備えた都市型マンションを実現し、入居者の安心・安全な暮らしをIoT技術によって支えます。
IoT導入の背景と目的
近年の賃貸マンション選びでは、居住性だけでなく、快適さ・利便性・セキュリティの強化がより重視されています。入居者の多様化が進む中で、テクノロジーを活用した住宅設備へのニーズが高まり、特に都市部では犯罪の増加や防犯意識の高まりを背景に、セキュリティ対策の強化が急務となっています。
こうした市場環境を受け、ベルテックスでは、豊富なスマートホームの知見と充実した製品ラインナップを持つリンクジャパンと連携し、初の全戸IoT導入を決定いたしました。
これにより、入居者の安心・安全を守るとともに、快適で便利な暮らしを提供し高付加価値な物件として展開してまいります。
導入機器について
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327568&id=bodyimage2】
マンション全戸にリンクジャパンのスマートホームサービス「eLife」を導入しました。入居者は「HomeLink」アプリを使用することで、日々の暮らしを便利にアップデートすることが可能になります。
窓や玄関ドアには開閉センサーを搭載しており、開閉状況や不在時の様子が確認できます。不審な開閉を検知した場合には、スマートフォンに即時通知します。
また、リビングにはスマートカメラを設置しているため、ペットの見守りや防犯にも役立ちます。カメラは左右350度、上下70度までの回転に対応しており、自動追尾機能も搭載。異常を検知した際にはスマートフォンへ通知されます。録画データは最長で14日間保存されるほか、帰宅時にはカメラが反転して撮影機能を物理的にシャットダウンすることで、プライバシー保護を図るよう設定することも可能です。
そのほか、外出先からエアコンや照明などの家電・住設機器のコントロールが行えます。たとえば帰宅途中にエアコンを起動して室内の温度を整えたり、防犯対策として外出先から照明を点灯させたりすることができます。最新のIoT技術により、快適かつ安心・安全な居住環境を実現します。
さらに「HomeLink」アプリは、家事代行サービスや訪問介護サービスなどとも連携しています。今後もアプリのアップデートに伴ってさまざまなサービスが利用できるようになるため、本物件をライフステージに合わせて、より便利にカスタマイズしていくことができます。
急速な防犯意識の高まりとIoT導入の重要性
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327568&id=bodyimage1】
本物件には、リンクジャパンのスマートホームサービス「eLife（イーライフ）」が各戸に導入されており、スマートホーム統合アプリ「HomeLink（ホームリンク）」を使用することで、スマートカメラや照明機器の遠隔操作などが簡単に行えます。また、センサー連動型のセキュリティを設置するなど、高度な防犯性能を備えた都市型マンションを実現し、入居者の安心・安全な暮らしをIoT技術によって支えます。
IoT導入の背景と目的
近年の賃貸マンション選びでは、居住性だけでなく、快適さ・利便性・セキュリティの強化がより重視されています。入居者の多様化が進む中で、テクノロジーを活用した住宅設備へのニーズが高まり、特に都市部では犯罪の増加や防犯意識の高まりを背景に、セキュリティ対策の強化が急務となっています。
こうした市場環境を受け、ベルテックスでは、豊富なスマートホームの知見と充実した製品ラインナップを持つリンクジャパンと連携し、初の全戸IoT導入を決定いたしました。
これにより、入居者の安心・安全を守るとともに、快適で便利な暮らしを提供し高付加価値な物件として展開してまいります。
導入機器について
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327568&id=bodyimage2】
マンション全戸にリンクジャパンのスマートホームサービス「eLife」を導入しました。入居者は「HomeLink」アプリを使用することで、日々の暮らしを便利にアップデートすることが可能になります。
窓や玄関ドアには開閉センサーを搭載しており、開閉状況や不在時の様子が確認できます。不審な開閉を検知した場合には、スマートフォンに即時通知します。
また、リビングにはスマートカメラを設置しているため、ペットの見守りや防犯にも役立ちます。カメラは左右350度、上下70度までの回転に対応しており、自動追尾機能も搭載。異常を検知した際にはスマートフォンへ通知されます。録画データは最長で14日間保存されるほか、帰宅時にはカメラが反転して撮影機能を物理的にシャットダウンすることで、プライバシー保護を図るよう設定することも可能です。
そのほか、外出先からエアコンや照明などの家電・住設機器のコントロールが行えます。たとえば帰宅途中にエアコンを起動して室内の温度を整えたり、防犯対策として外出先から照明を点灯させたりすることができます。最新のIoT技術により、快適かつ安心・安全な居住環境を実現します。
さらに「HomeLink」アプリは、家事代行サービスや訪問介護サービスなどとも連携しています。今後もアプリのアップデートに伴ってさまざまなサービスが利用できるようになるため、本物件をライフステージに合わせて、より便利にカスタマイズしていくことができます。
急速な防犯意識の高まりとIoT導入の重要性