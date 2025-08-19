CCTV+：中国をもっと詳しく：浙江ツアーで平湖を探訪

北京、2025年8月19日 /PRNewswire/ -- 「中国を深く知るシリーズ：浙江省ツアー（China Up Close Series: Zhejiang Tour）」第3弾は平湖です。今回のツアーでは、同市が経済成長と現代的な創造性をどう調和させているのかを探りました。

China Global Television Network（CGTN）が2024年に開始した「中国を深く知るシリーズ（China Up Close Series）」は、中国におけるイノベーション主導の変革をシリーズで紹介しています。2024年の開始以来、このプログラムは福建省や山西省を含む複数の省における発展の物語をたどってきました。





メディア代表団には、カザフスタン、スペイン、マレーシア、ブルガリアをはじめとする11の国と地域から、約70名の記者や編集者が加わりました。彼らはCGTNとともに取材に臨み、テクノロジーを取り入れた農業、農村の活性化、国際的な協力によって進む産業発展など、多様な切り口から平湖の独自の魅力を捉えようとしました。





今回の行程には、新倉鎮で進められている農村観光プロジェクト「Wildwoods & Creek」、Zhejiang Houji Intelligent Technologyが手がけるAIoT Agri-Tech Innovation Park、Rowing Townプロジェクト、そして航空宇宙メーカーHwahooの施設が組み込まれ、いずれも平湖の発展戦略を多角的に映し出していました。一行は各地を巡り、平湖が農村の遺産と先端技術をどのように調和させているかを現地で体験しました。

