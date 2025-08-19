『青春ブタ野郎』シリーズ 新規録り下ろしボイス搭載オーバーイヤーヘッドホンを期間限定で受注販売 ～ 「ANIMA AOW03 AOBUTA」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、オーバーイヤーヘッドホン『ANIMA AOW03』との、「青春ブタ野郎」シリーズ※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327541&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現した有線＆無線対応オーバーイヤーヘッドホン。Bluetooth5.4、AAC／aptXに加えてaptX Adaptiveコーデック対応、ゲームのような低遅延性が求められる際に必要な有線入力の対応、専用アプリ「ANIMA Studio」※2にも連動したモデルとなります。有線（コード付属）にも対応しておりますので音楽ゲームにも最適。連続再生約37時間。付属のUSBタイプCケーブルによる充電方式です。
本コラボレーションモデルは、作品をイメージしたモチーフデザインを左右ハウジングプレートに配置。新規録り下ろし音声ガイダンスは「桜島麻衣」「古賀朋絵」「双葉理央」「豊浜のどか」「梓川かえで」「牧之原翔子」「全員ver」の中から1つ選択可能で、お選び頂いた音声ガイダンスを搭載しお届け致します。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、それぞれ計15ワードのボイスを楽しめます（全員verのみ18ワード）。ヘッドホンお届け時期に専用アプリ「ANIMA Studio」にて各音声ガイダンスのDL販売を予定しております。「青春ブタ野郎」シリーズヘッドホンご購入者のみDL購入が可能で、初期搭載ボイスに加え、DL購入ボイスも楽しめる仕様となっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて8月20日（水）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「アルミ製ヘッドホンスタンド」及び、「ヘッドホンポーチ」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、8月20日（水）15:00より販売開始致します。
※「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」に関しては、お一人様各5点までとさせて頂きます。
※「アルミ製ヘッドホンスタンド」「ヘッドホンポーチ」に関しては購入制限ございません。
※購入制限数に関しては販売状況に応じて変更させて頂く可能性がございます。
※1 アニメ「青春ブタ野郎」シリーズ
心揺れる少女たちとの切なくも瑞々しい思春期ファンタジー
原作は累計発行部数300万部を超える鴨志田一の人気小説。思春期特有の感情が不思議現象として現れる「思春期×ファンタジー」な世界観を特色とする青春ドラマです。2018年のＴＶアニメ『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』放送に続き、2019年に劇場アニメ『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』が公開。可愛くて切ない、不可思議な物語が大きな反響を呼びました。そして2023年には《高校生編》完結の物語を描いた劇場２部作『青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない』『青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない』が公開。2025年7月からは、新たに《大学生編》としてＴＶアニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』の放送がスタートしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327541&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW03」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現した有線＆無線対応オーバーイヤーヘッドホン。Bluetooth5.4、AAC／aptXに加えてaptX Adaptiveコーデック対応、ゲームのような低遅延性が求められる際に必要な有線入力の対応、専用アプリ「ANIMA Studio」※2にも連動したモデルとなります。有線（コード付属）にも対応しておりますので音楽ゲームにも最適。連続再生約37時間。付属のUSBタイプCケーブルによる充電方式です。
本コラボレーションモデルは、作品をイメージしたモチーフデザインを左右ハウジングプレートに配置。新規録り下ろし音声ガイダンスは「桜島麻衣」「古賀朋絵」「双葉理央」「豊浜のどか」「梓川かえで」「牧之原翔子」「全員ver」の中から1つ選択可能で、お選び頂いた音声ガイダンスを搭載しお届け致します。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、それぞれ計15ワードのボイスを楽しめます（全員verのみ18ワード）。ヘッドホンお届け時期に専用アプリ「ANIMA Studio」にて各音声ガイダンスのDL販売を予定しております。「青春ブタ野郎」シリーズヘッドホンご購入者のみDL購入が可能で、初期搭載ボイスに加え、DL購入ボイスも楽しめる仕様となっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて8月20日（水）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」「アルミ製ヘッドホンスタンド」及び、「ヘッドホンポーチ」を、通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、8月20日（水）15:00より販売開始致します。
※「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」「缶バッジ」に関しては、お一人様各5点までとさせて頂きます。
※「アルミ製ヘッドホンスタンド」「ヘッドホンポーチ」に関しては購入制限ございません。
※購入制限数に関しては販売状況に応じて変更させて頂く可能性がございます。
※1 アニメ「青春ブタ野郎」シリーズ
心揺れる少女たちとの切なくも瑞々しい思春期ファンタジー
原作は累計発行部数300万部を超える鴨志田一の人気小説。思春期特有の感情が不思議現象として現れる「思春期×ファンタジー」な世界観を特色とする青春ドラマです。2018年のＴＶアニメ『青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない』放送に続き、2019年に劇場アニメ『青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない』が公開。可愛くて切ない、不可思議な物語が大きな反響を呼びました。そして2023年には《高校生編》完結の物語を描いた劇場２部作『青春ブタ野郎はおでかけシスターの夢を見ない』『青春ブタ野郎はランドセルガールの夢を見ない』が公開。2025年7月からは、新たに《大学生編》としてＴＶアニメ『青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない』の放送がスタートしています。