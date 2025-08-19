【AI博覧会Summer2025】第11弾スピーカー3名を発表！『AI社員』の業務風景デモや業種別ロードマップ、AIガバナンスの活用方法について徹底解説！
大阪・関西万博が開催される2025年は、まさに飛躍の年です。日本は再び技術と活力で未来を切り拓く時がやってきました。その中心にあるのが「AI」です。少子高齢化、労働力不足、地域課題、産業変革。AIはこれらの社会的課題に対して、劇的な生産性の向上と構造改革の可能性をもたらす鍵となります。
「AI博覧会 Summer 2025」第11弾スピーカー発表では、日本を代表する3名によるカンファレンスを実施します。ぜひご参加ください。
■無料来場登録
＝＝＝＞https://event.aismiley.co.jp/event/13846/module/booth/353418
■【8月 最新版】『AI社員』の業務風景をデモでお見せします
日時：2025年8月28日（木）12:00～12:40
この40分で、AIエージェントの概念・実用化・社内浸透までを、実際の動画をお見せしながら、わかりやすく解説します
飯田 海道 氏
JAPAN AI株式会社 執行役員 CMO
デジタルマーケティングのコンサルティング企業にて、執行役員 COO・カスタマーサクセス最高責任者・メディア責任者を歴任。2023年4月株式会社ジーニーへ入社し、GENIEE CVG事業本部CMOとして事業拡大に貢献した後、グループ企業を横断して複数のマーケティング部門を管掌。2024年4月執行役員、CMO就任。2025年4月、JAPAN AI株式会社執行役員 CMOに就任。
■5つの壁を越えAIを戦略へ。業種別ロードマップ
日時：2025年8月27日（水）10:30～11:00
なぜAIは戦術で止まるのか？「5つの壁」を越えAIを戦略化する業種別ロードマップを提示。
上村 章文 氏
一般社団法人 生成ＡＩ協会 代表理事
地域メタバース・Web3 研究会 主宰
一般社団法人デジタル田園都市国家構想応援団 理事
地域創生プラットフォーム 代表
東京ワイン倶楽部 会長
1979 年自治省入省
青森県企画課長・地方課長、香川県企画部長・総務部長など地方公共団体幹部を歴任。地域の総合計画立案、情報政策、食関連プロジェクト、まちづくり政策などを立案・推進。
■FDUAガイドラインを活用したAIガバナンスの実践
日時：2025年8月27日（水）16:20～16:50
本セッションでは、AIガバナンスの実践における、FDUA生成AIガイドラインの活用方法についてご紹介します。
津田 圭司 氏
一般社団法人金融データ活用推進協会 生成AI WG/KPMGコンサルティング株式会社
KPMGコンサルティングにて、主に金融機関に対するAIガバナンス・データガバナンス整備、規制領域でのAI導入等の支援に従事。FDUA 生成AI WGに参加し、全体アドバイザーの一員として、「FDUA生成AIガイドライン」の更新・普及に尽力。
■無料来場登録
＝＝＝＞https://event.aismiley.co.jp/event/13846/module/booth/353418
最新のカンファレンス情報はAI博覧会 Summer 2025の公式サイトやSNSで随時発信いたします。
・X
https://x.com/AIsmiley_inc
・Facebook
https://www.facebook.com/AIsmiley.inc/
■AI博覧会 Summer 2025
「AI博覧会 Summer 2025」は、AI・人工知能に焦点を当てた展示会であり、最新の技術やプロジェクト、業界のトレンドにフォーカスしています。日本国内のAI関連企業や専門家が集まり、展示、講演、デモンストレーション等が行われます。
