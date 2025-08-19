「物語の世界ってこんなに自由でたのしい！」読み聞かせの活動を精力的に続ける著者が“おはなし”の魅力を伝える、可愛い切り絵絵本『ももたのおはなしやさん』8月19日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『ももたのおはなしやさん』を2025年8月19日に発売いたします。
本作は、前作『プーとポーのおはなしきかせて』に登場したクマが主人公。
クマのももたがおじいちゃんの屋台ではじめた“おはなしやさん”には、次々とお客さんが訪れます。
「自分の好きなことでまわりをよろこばせる」そんな大切な気づきを、やさしく届けてくれる一冊。
絵本を通して、親子で“おはなし”の魅力に触れてみてください。
https://miraipub.jp/books/33460
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326656&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326656&id=bodyimage2】
おはなし おはなし でておいで
自由でたのしい作り話の世界
おはなしが大好きなももたは、おじいちゃんの屋台を好きなようにつくりかえて
おはなしやさんをはじめました。
「おはなし おはなし でておいで～」と、おまじないをとなえて
みんながおどろいたり、大笑いするようなおはなしをします。
“ひとまかせなももたろう”
“ぐうたらなしらゆきひめ”
“そんごくうのたっきゅうびん”
そんなある日、おはなしやさんが盛り上がっているところへ
ともだちのチョコとわさびが、文字ばかりの本をもってきました。
「ぼくは えがないと おはなしできないよ」
「えっ？」
丘の上は、てんやわんやのおおさわぎに。
【著者プロフィール】
ムカゴンズ（むかごんず）
絵本制作夫婦ユニット、広島県を拠点に活動中。
第6回絵本出版賞 最優秀賞受賞作『プーとポーのおはなしきかせて』（みらいパブリッシング）は全国学校図書館協議会選定図書に選定される。
「認知症キャラバンメイト」としてイラストの提供や読み聞かせに参加。
幼児向けの楽器演奏と読み聞かせの活動を行っている。
Ｘ : @Aki18526494 Instagram : @htyaki
【書籍概要】
書名：ももたのおはなしやさん
著者：ムカゴンズ（むかごんず）
発売日：2025年8月19日
価格：1540円（税込）
体裁：B5判 32ページ 上製 オールカラー
ISBN：978-4-434-36223-1
対象年齢：4歳くらい～
https://amzn.asia/d/guylDzY
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
詳しくはこちら
