TVアニメ『ブルーロック』の新規描き下ろしアイテムが登場！アニメ・漫画版権専門ECサイト『HICUL（ハイカル）』とアニメイトオンラインにて予約販売開始！

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト（以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一）は、アニメ・漫画版権に特化したアイテムを取り扱うECサイト『HICUL（ハイカル）』よりTVアニメ『ブルーロック』の新規描き下ろしアイテムを予約販売いたします！

※「HICUL ONLINESTORE」と「アニメイトオンライン」にてご購入いただけます。

描き下ろしテーマは、「butler」

butler 衣装に身を包んだ「潔 世一」、「糸師 凛」、「凪 誠士郎」、「雪宮 剣優」、「千切 豹馬」、「御影 玲王」、「氷織 羊」の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが登場します！

◆発売情報◆

【販売開始日】

2025年8月18日(月) 18：00 ～9月15日(月) 23：59

【販売サイト】

「HICUL ONLINESTORE」https://hicul.jp/bluelock3

「アニメイトオンライン」https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/bluelock-0818goods/cd/3769/

【商品紹介】

■アクリルスタンド

価格 ：\1,760（税込）

種類 ：全7種

サイズ ：H×W 約141mm~148×80mm（組み立て時）

※キャラによって多少サイズが異なります。

■アクリルキーホルダー

価格 ：\1,540（税込）

種類 ：全7種

サイズ ： H×W 80mm×40mm

■ペアフォトフォルダー

価格 ：\1,980（税込）

種類 ：全1種

サイズ ：フォトフォルダー H96mm×W100mm

ミニフォトシート H100mm×W175mm

■トレーディング缶バッジ

価格 ：\550（税込）

種類 ：全7種(ランダム仕様)

サイズ ：直径約56mm

■トレーディングミニアクリルブロック

価格 ：\990（税込）

種類 ：全7種(ランダム仕様)

サイズ ：W×H 約50×50mm

■ステッカー

価格 ：\770（税込）

種類 ：全7種

サイズ ：１.H75mm×W57mm,２.H45.5mm×W50mm

■クリアファイルセット

価格 ：\1,100（税込）

種類 ：全7種

サイズ ： A4

■マルチアクリルプレート

価格 ：\2,750（税込）

種類 ：全7種

サイズ ：W×H 140mm×140mm

■タペストリー

価格 ：\3,080（税込）

種類 ：全7種

サイズ ： W×H 280mm×380mm

■ブック型フォトカードセット

価格 ：\2,090（税込）

種類 ：全7種

サイズ ：【ケース】H220×W150mm【カード１.】H100×W148mm

【カード２.】H200×W80mm【カード３.４.】H86×W55mm

■1/3スケールアクリルスタンド

価格 ：\38,500（税込）

種類 ：全7種

サイズ ：H約64~70cｍ

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

【HICUL情報】

公式オンラインショップ：https://hicul.jp/

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/hiculstore

公式Instagram：https://www.instagram.com/hiculstore/

【ブランチ・アウトについて】

ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。

ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。

2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。

ブランチ・アウト 公式HP ：https://www.branch-out.jp/

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト

設立 ： 1997年7月

代表者 ： 代表取締役社長 大谷 真一

所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F

事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)