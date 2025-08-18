TVアニメ『ブルーロック』の新規描き下ろしアイテムが登場！アニメ・漫画版権専門ECサイト『HICUL（ハイカル）』とアニメイトオンラインにて予約販売開始！

写真拡大 (全3枚)

株式会社ブランチ・アウト

アパレルメーカーである株式会社ブランチ・アウト（以下、ブランチ・アウト、本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：大谷 真一）は、アニメ・漫画版権に特化したアイテムを取り扱うECサイト『HICUL（ハイカル）』よりTVアニメ『ブルーロック』の新規描き下ろしアイテムを予約販売いたします！


※「HICUL ONLINESTORE」と「アニメイトオンライン」にてご購入いただけます。




描き下ろしテーマは、「butler」


butler 衣装に身を包んだ「潔 世一」、「糸師 凛」、「凪 誠士郎」、「雪宮 剣優」、「千切 豹馬」、「御影 玲王」、「氷織 羊」の新規描き下ろしイラストを使用したグッズが登場します！



◆発売情報◆


【販売開始日】


2025年8月18日(月) 18：00 ～9月15日(月) 23：59


【販売サイト】


「HICUL ONLINESTORE」https://hicul.jp/bluelock3


「アニメイトオンライン」https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/bluelock-0818goods/cd/3769/



【商品紹介】




■アクリルスタンド


価格 ：\1,760（税込）


種類 ：全7種


サイズ ：H×W　約141mm~148×80mm（組み立て時）


　　　　　※キャラによって多少サイズが異なります。



■アクリルキーホルダー


価格 ：\1,540（税込）


種類 ：全7種


サイズ ： H×W　 80mm×40mm



■ペアフォトフォルダー


価格 ：\1,980（税込）


種類 ：全1種


サイズ ：フォトフォルダー　H96mm×W100mm


　　　　 ミニフォトシート　H100mm×W175mm



■トレーディング缶バッジ


価格 ：\550（税込）


種類 ：全7種(ランダム仕様)


サイズ ：直径約56mm



■トレーディングミニアクリルブロック


価格 ：\990（税込）


種類 ：全7種(ランダム仕様)


サイズ ：W×H　約50×50mm



■ステッカー


価格 ：\770（税込）


種類 ：全7種


サイズ ：１.H75mm×W57mm,２.H45.5mm×W50mm



■クリアファイルセット


価格 ：\1,100（税込）


種類 ：全7種


サイズ ： A4






■マルチアクリルプレート


価格 ：\2,750（税込）


種類 ：全7種


サイズ ：W×H 140mm×140mm



■タペストリー


価格 ：\3,080（税込）


種類 ：全7種


サイズ ： W×H 280mm×380mm



■ブック型フォトカードセット


価格 ：\2,090（税込）


種類 ：全7種


サイズ ：【ケース】H220×W150mm【カード１.】H100×W148mm


【カード２.】H200×W80mm【カード３.４.】H86×W55mm



■1/3スケールアクリルスタンド


価格 ：\38,500（税込）


種類 ：全7種


サイズ ：H約64~70cｍ




(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会





【HICUL情報】


公式オンラインショップ：https://hicul.jp/


公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/hiculstore


公式Instagram：https://www.instagram.com/hiculstore/



【ブランチ・アウトについて】


ブランチ・アウトはアパレルOEM・ODM ・ライセンス事業を得意とする会社。


ライセンス事業は20年以上にもわたる経験を持ち、現在ではキャラクターからアニメ、マンガ、ゲーム、ミュージシャンまで300以上のライセンス契約実績を誇る。


2020年からオンラインショップによる小売事業もスタート。



ブランチ・アウト 公式HP ：https://www.branch-out.jp/



【会社概要】


会社名 ： 株式会社ブランチ・アウト


設立 ： 1997年7月


代表者 ： 代表取締役社長　大谷 真一


所在地 ： 東京都渋谷区広尾1-13-7 恵比寿イーストビル5F


事業内容 ： 婦人服・紳士服・子供服の小売及び卸売、企画、デザイン、仕様書、制作全般(グラフィック、キャラクター、イラストレーション、ロゴ作成等)