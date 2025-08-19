JMCで歴史的遺産と現代アートを融合させた「時間旅行 - The Amazing Japanese Art -」ポップアップ開催

羽田空港第3ターミナル出国エリア内で運営する地方創生型ラグジュアリーブランド「JAPAN MASTERY COLLECTION（ジャパン マスタリー コレクション）：以下JMC」（運営：㈱羽田未来総合研究所）は、国内外の旅行者に向けて、日本の伝統と革新が交差する美術を紹介するポップアップストア「時間旅行 - The Amazing Japanese Art -」を開催いたします。