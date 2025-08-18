「Intellectメンタルヘルス・フォーラム」2025年9月4日（木）開催

Intellect Japan株式会社

Intellect Japan株式会社（本社：東京都港区、代表：セオドリック・ブライアン・チュー、以下、「Intellect Japan」）は、『従業員が主導するメンタルヘルス・エコシステムの再構築 ～「管理」から「気づき」重視へ～』をテーマに、2025年9月4日（木）18時30分より「Intellectメンタルヘルス・フォラーム(https://jp.intellect.co/mental-health-forum/)」を開催するとともに、本フォーラム参加者の募集を開始することも併せて発表いたします。

人的資本経営への対応、人材獲得競争の激化、多国籍人材の受け入れ体制の整備、メンタル不調者の増加による社会保険料や民間保険料の負担額増加など、CHRO（最高人事責任者）や人事労務担当者が担う役割やスコープが目まぐるしく変化するなか、従業員の安全衛生・健康管理において、従来の「管理型」から「支援型」への転換が求められています。

このような状況のなか、本フォーラムでは、管理・監視・対処という従来の受動的なメンタルヘルス対策ではなく、環境整備・支援・促進という能動的なものへの転換を目指す一環として、東日本旅客鉄道株式会社様、株式会社MD.ネット様、株式会社アイシン様の3社をお招きし、Intellect Japanと共同で実施しているメンタルヘルスに関わる各種取り組みをご紹介するとともに、パネルディスカッションにて「企業におけるメンタルヘルスの最前線」をテーマに議論いたします。

また、本フォーラム終了後、メンタルヘルス推進に携わる皆様がお持ちの課題感の共有、意見交換、交流を目的とした懇親会も併せて開催させていただきます。

Intellect Japanでは、本フォーラムの開催を通して、メンタルヘルス対策において、従業員自らがメンタルヘルスに興味を持ち、ウェルビーイング向上を支援する取組みのきっかけ醸成を図ってまいります。

【「Intellect メンタルヘルスフォーラム」開催概要】

開催日時：

2025年9月4日（木）18:30 ～ 20:30（受付開始：18:00）

開催場所：

TAKANAWA GATEWAY Link Scholars’ Hub （LiSH）(https://www.takanawagateway-lish.com/)

住所：

東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR1 NORTH 6階

JR各線「高輪ゲートウェイ」駅 直結

都営地下鉄浅草線「泉岳寺」駅 徒歩6分



プログラム：

■ LiSHが目指すウェルビーイングを備えた革新的なオフィス環境の実現

東日本旅客鉄道株式会社

マーケティング本部まちづくり部門品川ユニット副長（チーフ）元村 比翼 氏



■ 産業保健と未病の連携を通したメンタルヘルスの取組みと進め方

株式会社MD.ネット

専務取締役 渡辺 ユキノ氏



■ 蓄積ストレス検知技術と効果的なストレス管理

株式会社アイシン

先進開発部 ヘルステックプロジェクトリーダー 藤岡 英二 氏



■ パネルディスカッション：「管理」から「気づき」重視に変わるメンタルヘルス最前線

東日本旅客鉄道株式会社

マーケティング本部まちづくり部門品川ユニット副長（チーフ）元村 比翼 氏

人財戦略部 健康経営・勤労ユニット（健康経営）マネージャー 金森 信介 氏



株式会社MD.ネット

専務取締役 渡辺 ユキノ氏



株式会社アイシン

先進開発部 ヘルステックプロジェクトリーダー 藤岡 英二 氏



Intellect Japan株式会社

日本事業責任者 高田 恒太

■ 参加者ネットワーキング（19:45～20:30）



参加申込サイト：

https://jp.intellect.co/mental-health-forum/



<<「Intellect」 について>>

Intellectは、大手企業や300万人以上のユーザーにメンタルヘルスケアとウェルビーイングサポートのサービスを提供する、アジアで最大かつ最も急成長しているメンタルヘルス・テック企業です。

2023年にはHuman Resources OnlineのBest Digital Wellness Platform (Gold) 、2022年にBest Corporate Wellness Provider (Bronze)を受賞しており、Tiger Global, Insignia Ventures Partners, Y Combinator, HOF Capital, MS&AD Ventures, East Ventures, その他多数の大手ベンチャーファンド、ファミリーオフィス、大手テック企業幹部、著名なエンジェル投資家などの一流投資家から支援を受けています。



<<「Intellect Japan株式会社」について>>

Intellect Japan株式会社は、アジア最大のメンタルヘルスケアスタートアップで、シンガポールに本社を構えるIntellect Company Pte. Ltd.が100%を出資する日本法人です。セルフケアプログラムなどの包括的なメンタルヘルスケアサービスを提供することで、誰もがいつでもどこでもサポートをアクセスできるようにしており、アジアを中心に100の国と地域の400万人以上の利用者に対して、70言語でメンタルヘルス・ソリューションを提供しております。Intellect Japanでは、自己成長を促進することを目的としたコーチングセッションや心理的安全性が担保された環境で心の回復を促すカウンセリング・セッションを提供しています。またIntellect Japanでは、Intellectが提供するメンタルヘルスケア・ソリューションに加え、日本市場に適したサービス開発と提供、及び導入企業に対して、利用率向上を目的とした導入支援なども行なっております。普段使いできるサービスとパーソナライズされたケアを組み合わせることで、Intellect Japan は心の健康と成長をサポートします。

<<「Intellect Japan」の会社概要>>

会社名：

Intellect Japan（インテレクト ジャパン）株式会社

所在地：

東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR1 NORTH 6階

設立：

2022年9月

代表：

代表取締役 / CEO Theodoric Chew

URL：

https://jp.intellect.co/

E-Mail：

info-jp@intellect.co