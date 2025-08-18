ポールトゥウィン「第1回 IT・情シスDXPO東京’25【夏】」に出展　QAで品質を確保し開発から運用まで包括的に支援

ポールトゥウィン株式会社

サービス・ライフサイクルにおける課題解決を支援するポールトゥウィン株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役CEO：橘 鉄平、代表取締役COO：志村 和昭、以下「ポールトゥウィン」）は、2025年8月21日（木）、22日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第1回 IT・情シスDXPO東京’25【夏】」に出展することをお知らせいたします。

当社ブースでは「QAで品質を守れなければ、運用が苦しくなる。」というテーマのもと、開発から運用までを一貫して支えるソリューションをご紹介します。

サービスや製品をリリースした後に発生する不具合は、問い合わせ対応・監視対応といった運用フェーズに大きな負担をもたらします。ポールトゥウィンでは、ソフトウェアテストによる開発段階での品質確保から、運用における顧客対応・リスク監視までを包括的にサポート。“テストして終わり”ではなく、“成果を守り抜く”ためのBPO設計をご提案します。

出展ソリューション

出展ブースでは、「QAで品質を守れなければ、運用が苦しくなる。」というテーマのもと、以下のソリューションについて個別相談を実施いたしますので、どうぞお気軽にお立ち寄りください。また、会期中に商談予約していただいた方には「汗拭きシート」や「アロマおしぼり」などのプレゼントをご用意しております。

■ソフトウェアテスト・QA（品質保証）

業界歴30年！プロダクトの品質を支え、企業の成功をサポート

品質コンサルティング／テスト自動化導入支援／内製化支援／第三者検証／ドキュメントインスペクション／UI/UXアクセシビリティ評価／多端末検証／脆弱性診断

JSTQBプラチナパートナーとして培った知見を活かし、機能テスト・UI/UX評価・セキュリティ診断まで一貫対応。特にテスト自動化では、ツール選定から導入・運用・メンテナンス支援までトータルに伴走。内製化支援や第三者視点による改善提案で、開発体制とサービス価値向上をサポートします。アジャイル・DevOps型開発における品質課題にも柔軟に対応し、継続的に選ばれるプロダクトづくりを支援します。

詳細はこちら

https://www.service.ptw.inc/service/software/

■カスタマーサポート（CS）

AI×有人による対応で顧客満足度の向上と運用効率化を実現

AI・チャットボット導入／インバウンド（問合せ受付）／アウトバウンド（顧客フォロー・アンケート調査）／FAQ設計・運用／VOC分析／KPI分析

24時間365日対応の有人対応とAIソリューションを組み合わせ、メール・電話・チャット・SNSなどのマルチチャネルで柔軟な顧客対応を実現。FAQ整備からチャネル設計・VOC分析まで、導入～改善まで一貫して支援可能。100社超の導入実績で、あらゆる業界に対応します。システム導入や業務立ち上げが初めての企業にも寄り添い、設計から運用定着まで段階的にサポートします。

詳細はこちら

https://www.service.ptw.inc/service/customersupport/

■モニタリング

SNSでの悪評な口コミや投稿を監視し企業イメージの低下を防ぐ

投稿・口コミ監視／広告審査／ECパトロール（不正出品・店舗検知）／不正決済モニタリング／本人確認（eKYC）／アノテーション

20年以上の実績と24時間対応で、投稿監視・広告審査・不正検知・本人認証などを高精度に代行。SNSやECなどのプラットフォームで発生する違反表現や不正行為を、独自AIツールと有人監視で素早く検知し、安心・安全なサービス運用を支援します。急な監視体制の拡大や複雑なガイドライン変更にもスピーディに対応できる運用力が強みです。

詳細はこちら

https://www.service.ptw.inc/service/netsupport/

第1回 IT・情シスDXPO東京’25【夏】

情報システム部門やシステム開発部門向けの専門商談型展示会です。システム開発、セキュリティ、ITインフラ、DX人材育成など幅広い分野の最新ソリューションが一堂に集結。

■開催概要

日時：2025年8月21日（木）、22日（金）9:30～17:00

会場：東京ビッグサイト 西1・2ホール

ブース：システム・アプリ開発展 12-20

入場料：無料（事前登録制）

■来場登録

https://dxpo.jp/u/fox/tokyo25/user/entry

■オンライン展

https://dxpo.jp/u/fox/webooth/index?_token=HnjY5X0PUySa33LrBkZlrqyYnBAZmZXOh0WfASuV&search-word=%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3(https://dxpo.jp/u/fox/webooth/index?_token=HnjY5X0PUySa33LrBkZlrqyYnBAZmZXOh0WfASuV&search-word=%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%A5%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3)

※ウェブースから会期中の商談予約可能

ポールトゥウィン株式会社について

ポールトゥウィン株式会社は、ゲームデバッグ・ソフトウェアテスト・ネットサポート事業など、ITサービスを主な事業とする会社です。1994年にゲームデバッグ事業を立ち上げ、創業5年で800%の成長率を達成。以来、ゲームデバッグ事業においてパイオニア的存在として歩み続けています。

また、2022年2月にはグループ会社を吸収合併。Eコマース不正対策やカスタマーサポートを通じて多様なWebサービスを支えてきた「ピットクルー」、ソフトウェアテストや品質コンサルティングによる不具合解消に貢献してきた「クアーズ」と共に、新たなスタートを切りました。ゲーム業界、EC業界を中心として様々なお客様の課題解決に取り組んでまいりました。 それらで培った知識とノウハウ、多様な人材を活かして世の中のサービスやプロダクトの品質および価値向上に取り組んでまいります。

【 会社概要 】

社名：ポールトゥウィン株式会社（Pole To Win, Inc.）

本社所在地：愛知県名古屋市千種区今池1-5-9

代表取締役CEO：橘 鉄平

代表取締役COO：志村 和昭

事業内容：デバッグ・ネットサポート・ソフトウェアテスト

設立： 1994年1月20日

コーポレートサイト：https://www.ptw.inc/

サービスサイト：https://www.service.ptw.inc/

note：https://note.com/ptw_note

公式X：https://x.com/Pole_To_Win_

報道関係の方からのお問い合わせ先

ポールトゥウィン株式会社

広報担当：高津 / 大西

MAIL：pr@ptw.inc