WAF自動運用サービス『WafCharm』、ブロックリスト運用作業を軽減したい企業向け新プラン『WafCharm Liteプラン』を提供開始

※1 1か月30日、1日24時間稼働で、1ドル145円で算出した概算値。実際の請求金額はリクエスト数や為替レートに応じて変わります。※2 デロイト トーマツ ミック経済研究所「外部脅威対策ソリューション市場の現状と将来展望 2024年度」