「INCUBASE Studio」が展開するチケット販売サービス「INCUTix」は、松屋銀座の展覧会チケットを海外でお手軽に購入できるサービスを開始！

東京、2025年8月18日 /PRNewswire/ -- 「INCUBASE Studio」が提供するオンラインチケット販売プラットフォーム「INCUTix （インキュティックス）」は、海外在住のファンに向けて、東京・松屋銀座で2025年 8 月13日より開催中の『メダリスト展』の前売りチケットを販売中です。



株式会社INCUTixは、8月13日より東京・松屋銀座にて開催中の『メダリスト展』の前売りチケットを販売。



今回の取り組みは、松屋銀座が主催する展覧会チケットを初めて本格的に海外市場へ展 開するものであり、世界中のアニメファンが INCUTix を通じて日本国内の展覧会チケッ トを手軽に購入できる新たな一歩となります。

『メダリスト展』本展は、原作者のつるまいかだ氏が本展のために新たに描き下ろした イラストをはじめ、原作の名シーンの数々や、作品の世界観の再現展示、 選りすぐりのアニメ名シーン映像も登場し、『メダリスト』の面白さ、そして同時にフィギュアスケートの面白さも感じて頂ける展覧会です。会場では、本展覧会のための描き 下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ等多数販売中です。

日本国外にお住まいの方は、チケット販売サービス「INCUTix」を通じて安全かつ便利にチケットをご購入いただけます。

チケット購入から始まる新たな展示体験

INCUTix は、チケットを予約した時から会場に足を踏み入れるその時まで、すべてがシ ームレスに繋がることで、展示体験そのものをより豊かで快適な世界に導きます。そし て、一枚のチケットが、ファンとキャラクターの絆をつなぎます。

また、多言語インターフェースと越境決済に対応することで、国境を越えた展覧会の体験をより簡単・安全に実現致します。

今回の松屋銀座との初の取り組みより、INCUTixはアジアをはじめ世界中のファンに向 けて、日本で開催される展覧会チケットを便利に購入できる手段を提供し、日本の展覧 会を海外市場へ広げる新たな一歩を踏み出します。

今すぐ INCUTix（www.incutix.com） で、日本の展覧会の旅を始めよう！

INCUBASE Studioについて

INCUBASE Studio は香港を本拠とし、東京・台北・クアラルンプール・ロサンゼルスに拠点を構え、人気IPの展覧会の企画・制作・主催をグローバルに手がけてきました。当グループが運営するアニメ文化複合施設「INCUBASE Arena」やグッズ専門店「INCUShop」の他、チケット販売プラットフォーム「INCUTix」を通じて、自社イベントに限らず、世界各地の高品質な展示コンテンツをファンと繋げる役割を担っています。

