鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下 鈴与シンワート）は、株式会社オービックビジネスコンサルタント（代表取締役社長 和田 成史、本社所在地：東京都新宿区、以下 OBC）が9月5日に開催するリアルイベント「奉行DXクラウドDay in Tokyo」に出展いたします。

弊社は、奉行クラウドのシステム連携支援ツール「TASUKE for 奉行クラウド」を紹介します。

■「奉行DXクラウド Day in Tokyo」について

「奉行DXクラウド Day in Tokyo」は、現在奉行製品を利用されているお客様だけでなく、未導入のお客様にもおすすめのイベントです。バックオフィス業務のDX最前線をリアルに体感できます。

セミナーに加え、APIソリューションによる生産性向上サービスの展示や、個別相談コーナーも設けています。

制度改正の対応や他社事例の紹介、デモンストレーションを通じて、次世代のデジタル化された業務スタイルを“体感・実感”いただける貴重な機会です。

リアルイベントならではの気づきや具体的なヒントをお持ち帰りいただき、今後の業務や取り組みにぜひご活用ください。

■「奉行DXクラウド Day in Tokyo」開催概要

■サブスクリプション型データ連携サービス「TASUKE for 奉行クラウド」について

「TASUKE for 奉行クラウド」は連携システムや連携項目を限定することなく、奉行クラウドへのデータ入出力が可能となるため、より汎用的に、より自由にAPI連携を実現することができます。奉行クラウドのデータと他システムを社内で自動連携することで、管理部門の生産性を格段に向上します。

鈴与シンワートは、「TASUKE for 奉行クラウド」の導入から連携開発支援、既存システムとの自動連携開発まで、企業の個別要望に応じたサービスを提供します。

「TASUKE for 奉行クラウド」の詳細はこちらからご覧ください。

https://s-paycial.shinwart.co.jp/solution/jinjikyuyo/bugyoseries/tasuke-for-bugyocloud/



「TASUKE for 奉行クラウド」の対応範囲



■鈴与シンワートで奉行シリーズを導入するメリットについて

鈴与シンワートは自社所有データセンター「S-Port」で、高セキュリティかつ可⽤性・耐障害性の⾼いクラウドサービスを提供しています。

そのクラウドサービス（IaaS）に、奉行シリーズ導入に必要なOS、Office、データベースを装備し、奉行シリーズの構築・導入作業も併せて行います。

また、鈴与シンワートはITインフラの構築・サービス提供から、パッケージソフトウェアの導入、業務システム開発、業務アウトソーシングまで、お客様の事業戦略を支えるICTソリューションをワンストップで提供しており、「奉行クラウド」との連携項目を限定することなく、より汎用的に、より自由にAPI連携を実現する「TASUKE for 奉行クラウド」の提供や「奉行クラウド」をベースにした人事・給与業務 BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）の提供も可能です。

各種業務プロセスに造詣の深い経験豊富な技術者が多数在籍しており、手厚い導入サポートを強みとしております。

■鈴与シンワート株式会社について

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

-「奉行V ERPクラウド」「奉行クラウド」は株式会社オービックビジネスコンサルタントの製品です。

-本プレスリリースに掲載されている内容、製品・サービスの価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、メール送付時点の情報です。

その後予告なしに変更となる場合があります。

-本プレスリリースにおける計画・目標などは、実際の結果が予測と異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。