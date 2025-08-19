【開催のお知らせ（青森県青森市）】

デザインの力で青森を彩る！～価値と魅力の探求へ～

知財の活用術について、価値と魅力の向上に向けたブランディング戦略などを解説します。全国9都市で地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁」 知的財産の活用でビジネスチャンスの拡大をサポートします。

「つながる特許庁 in 青森」

テーマ： デザインの力で青森を彩る！～価値と魅力の探求へ～

●日時：令和7年9月19日（金）13：00～18：00

●場所：リンクステーションホール青森

【参加無料：事前申込制（定員70名）、オンライン配信も実施】

特許庁は、ビジネスにおける知的財産の活用をサポートするイベント「つながる特許庁」を開催します。開催地域の企業や支援機関による先進的な取組事例の紹介や、各分野で活躍している専門家による知的財産活用の気づきとなるセミナーを行います。また、知的財産や経営におけるさまざまな情報・意見交換ができるよう交流会を開催いたします。

令和7年9月、大阪府大阪市での開催を皮切りに、令和8年2月までに全国9都市にて順次開催を予定しています。

令和7年度第２回となる「つながる特許庁 in 青森」では、セッション①【対談】 デザインの力～デザインで企業と地域を活性化～ セッション②【講演】Doleのマーケティング戦略（仮） セッション③【講話・パネルディスカッション】講話：想いを形にするデザインの力、固有の事業の礎となる知財の力 パネルディスカッション：デザインの力で地域資源の付加価値を高めるには をテーマに青森県の企業等の取組について情報発信します。





１．「つながる特許庁」開催予定

全国9都市でテーマを設定し、リアル開催に加え、全国にオンライン（YouTube Live）で配信を行いますので、開催地域以外の方もご視聴いただけます。なお、イベント終了後は期間限定でアーカイブ配信をします。

＜開催都市＞

① 大阪府大阪市 （令和7年 9月 4日（木））

② 青森県青森市 （令和7年 9月19日（金））

③ 北海道函館市 （令和7年 10月 1日（水））

④ 栃木県宇都宮市 （令和7年 10月22日（水））

⑤ 沖縄県那覇市 （日時未定）

⑥ 山口県山口市 （令和7年 12月19日（金））

⑦ 鹿児島県鹿児島市 （日時未定）

⑧ 愛媛県松山市 （令和8年 2月13日（金））

⑨ 愛知県名古屋市 （令和8年 2月25日（水））

イベントの詳細や参加申込み方法（会場参加・オンライン参加）は、以下の各ホームページから御覧いただけます。

■つながる特許庁 特設ホームページ

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp

■つながる特許庁 特許庁ホームページ

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/tsunagaru-tokkyocho.html

ご参考までに過去の開催実績等を掲載しています。

2．「つながる特許庁 in 青森」のご案内

令和7年度「つながる特許庁」第２回は、青森県青森市で開催します。





メインテーマ： デザインの力で青森を彩る！～価値と魅力の探求へ～

第1部

セッション１

【対談】 デザインの力～デザインで企業と地域を活性化～

モデレーター：土生 哲也氏 株式会社IPディレクション 代表取締役 弁理士

宮下 宗一郎氏 青森県知事

河西 康之氏 特許庁長官

セッション２

【講演】 Doleのマーケティング戦略（仮）

青木 寛氏 株式会社ドール 代表取締役社長CEO

セッション３

【講話・パネルディスカッション】

・講話：想いを形にするデザインの力、固有の事業の礎となる知財の力

土生 哲也氏 株式会社IPディレクション 代表取締役 弁理士

・パネルディスカッション：デザインの力で地域資源の付加価値を高めるには

モデレーター：土生 哲也氏 株式会社IPディレクション 代表取締役 弁理士

パネリスト：高橋 哲史氏 弘前シードル工房 kimori 代表

パネリスト：ジョナゴールド氏 有限会社リンゴミュージック所属 アーティスト

パネリスト：中村 公一氏 株式会社クロックアップ 代表取締役

パネリスト：南谷 悦臣氏 有限会社みなみや 取締役

第2部

交流会（日本弁理士会主催）

セッション登壇者や参加者同士がコーヒー片手に情報交換できる出会いの場

※セッションの内容は予告なく変更の可能性があります

○つながる特許庁 in 青森

■開催日 ：令和7年9月19日(金) 13：00～18：00

■開催会場：リンクステーションホール青森

〒030-0812 青森県青森市堤町1丁目4 ー1

■定員 ：70名 ※参加無料、オンライン配信も実施

■主催 ：特許庁、東北経済産業局

■共催 ：中小企業庁、（独）工業所有権情報・研修館(INPIT)、日本弁理士会、東奥日報社

■後援 ：青森県、青森県商工会議所連合会、青森県商工会連合会、（一社）青森県発明協会、青森市、青森商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、（独）中小企業基盤整備機構、（一財）日本規格協会、日本商工会議所、（一社）日本知的財産協会、（公財）日本デザイン振興会、日本弁護士連合会、日本弁理士会東北会、（独）日本貿易振興機構、（公社）発明協会、（一社）発明推進協会、弁護士知財ネット［50音順］

■参加申込：以下の「つながる特許庁」ホームページからお申込みください。

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/aomori.html

※現地参加、オンライン参加ともに事前申込が必要です。

■問合せ：「令和7年度 つながる特許庁」運営事務局

support@tsunagaru-tokkyocho.go.jp(10:00~17:00)