遺伝毒性検査市場は2032年までに28億2,000万米ドルに達し、年平均成長率7.3%で成長
遺伝毒性検査は、より広範な製薬、バイオテクノロジー、化学産業の重要な要素です。遺伝毒物学検査は、新薬、化学物質、消費者製品の安全性評価において重要な段階であり、人間の健康と環境に対する潜在的なリスクを徹底的に評価します。この市場の概要は、規制当局の監視の強化、検査方法の進歩、公衆衛生と安全への重視の高まりにより、その重要性が高まっていることを反映しています。
遺伝毒性検査市場規模は、2023年に15億6,000万米ドルと評価され、2024年の16億米ドルから2032年までに28億2,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に7.3%のCAGRで成長する見込みです。
無料サンプルレポートを入手してください: https://www.skyquestt.com/sample-request/genetic-toxicology-testing-market
主な成長ドライバー
● 規制基準と安全要件製品の安全性に関する厳しい世界的な規制により、遺伝毒性試験の導入が加速し、新しい化合物の遺伝毒性リスクの早期発見が保証されています。
● 高度な試験方法への移行従来の動物実験は、より迅速で費用対効果が高く、倫理的なソリューションを提供する in vitro アッセイ、ハイスループット スクリーニング、計算毒物学手法にますます取って代わられています。
● アウトソーシングの増加製薬会社や化学会社は、試験プロセスを専門の受託研究機関 （CRO） にアウトソーシングし、進化する規制への準拠を維持しながら効率を高めています。
遺伝毒性検査市場セグメント分析
世界の遺伝毒性検査市場は、検査方法、製品、アッセイタイプ、エンドユーザー、地域によって区分される。
● 試験方法に基づいて、市場は in vitro 試験、in vivo 試験、計算毒物学、ハイスループット スクリーニングに分類されます。
● 製品別では、市場は試薬・消耗品、アッセイキット、サービスに区分される。
● アッセイタイプに基づいて、市場はエイムステスト、小核テスト、コメットアッセイ、染色体異常テストに分類されます。
● エンドユーザーに基づいて、市場は製薬会社、研究機関、受託研究機関（CRO）、政府機関に分類されます。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分割されます。
地域の洞察
● 北米 は、強力なバイオテクノロジー基盤、高度な検査インフラ、研究開発への一貫した投資により、市場を支配しています。
● アジア太平洋地域 は、医薬品製造の増加、政府の取り組み、規制の枠組みの進化により、高成長地域として台頭しています。
遺伝毒性検査市場のトッププレーヤー
● サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）
● チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナル社（米国）
● Laboratory Corp of America Holdings （米国）
● Eurofins Scientific（ドイツ）
● Jubilant Life Sciences Limited（インド）
● Merck KGaA（ドイツ）
● トキシコンコーポレーション（米国）
● ジェントロニクス・リミテッド（英国）
● WuXi AppTec （中国）
● Inotiv Inc.（米国）
● クリエイティブバイオアレイ（米国）
● MB研究所（米国）
● Molecular Toxicology Inc.（米国）
● Toxys（オランダ）
● Syngene International Limited （インド）
● GeneTox Worldwide Inc.（米国）
● Scantox Group （デンマーク）
遺伝毒性検査市場規模は、2023年に15億6,000万米ドルと評価され、2024年の16億米ドルから2032年までに28億2,000万米ドルに成長し、予測期間（2025年から2032年）中に7.3%のCAGRで成長する見込みです。
無料サンプルレポートを入手してください: https://www.skyquestt.com/sample-request/genetic-toxicology-testing-market
主な成長ドライバー
● 規制基準と安全要件製品の安全性に関する厳しい世界的な規制により、遺伝毒性試験の導入が加速し、新しい化合物の遺伝毒性リスクの早期発見が保証されています。
● 高度な試験方法への移行従来の動物実験は、より迅速で費用対効果が高く、倫理的なソリューションを提供する in vitro アッセイ、ハイスループット スクリーニング、計算毒物学手法にますます取って代わられています。
● アウトソーシングの増加製薬会社や化学会社は、試験プロセスを専門の受託研究機関 （CRO） にアウトソーシングし、進化する規制への準拠を維持しながら効率を高めています。
遺伝毒性検査市場セグメント分析
世界の遺伝毒性検査市場は、検査方法、製品、アッセイタイプ、エンドユーザー、地域によって区分される。
● 試験方法に基づいて、市場は in vitro 試験、in vivo 試験、計算毒物学、ハイスループット スクリーニングに分類されます。
● 製品別では、市場は試薬・消耗品、アッセイキット、サービスに区分される。
● アッセイタイプに基づいて、市場はエイムステスト、小核テスト、コメットアッセイ、染色体異常テストに分類されます。
● エンドユーザーに基づいて、市場は製薬会社、研究機関、受託研究機関（CRO）、政府機関に分類されます。
● 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東とアフリカに分割されます。
地域の洞察
● 北米 は、強力なバイオテクノロジー基盤、高度な検査インフラ、研究開発への一貫した投資により、市場を支配しています。
● アジア太平洋地域 は、医薬品製造の増加、政府の取り組み、規制の枠組みの進化により、高成長地域として台頭しています。
遺伝毒性検査市場のトッププレーヤー
● サーモフィッシャーサイエンティフィック社（米国）
● チャールズ・リバー・ラボラトリーズ・インターナショナル社（米国）
● Laboratory Corp of America Holdings （米国）
● Eurofins Scientific（ドイツ）
● Jubilant Life Sciences Limited（インド）
● Merck KGaA（ドイツ）
● トキシコンコーポレーション（米国）
● ジェントロニクス・リミテッド（英国）
● WuXi AppTec （中国）
● Inotiv Inc.（米国）
● クリエイティブバイオアレイ（米国）
● MB研究所（米国）
● Molecular Toxicology Inc.（米国）
● Toxys（オランダ）
● Syngene International Limited （インド）
● GeneTox Worldwide Inc.（米国）
● Scantox Group （デンマーク）