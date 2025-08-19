面倒な広告リーガルチェックをAIで自動化｜株式会社サンクユー、広告リーガルチェックAIツールを提供開始｜薬機法・景品表示法・著作権法に対応、広告表現の安全性を瞬時に診断
■面倒な広告リーガルチェックをAIで自動化｜ AIが広告の法務リスクを自動検出、改善案まで提示
2025年8月20日、株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、薬機法・景品表示法・著作権法などの広告関連法規に対応し、広告文やLP、SNS投稿のリーガルチェックを自動化する「広告リーガルチェックAIツール」の提供を開始しました。
本ツールは、自然言語処理と法規ナレッジデータベースを組み合わせ、広告表現に潜む違反リスクを瞬時に分析。該当する法律・条項やリスクレベルを明示するとともに、改善案まで提示します。これにより、企業はコンプライアンス遵守と広告制作スピードの両立を実現できます。
■ 背景：広告表現の監視強化と制作現場の課題
SNS広告やECサイトの増加に伴い、薬機法や景品表示法違反による行政指導や出稿停止の事例が増えています。これまで法務レビューは時間やコストがかかり、制作現場では「スピードと安全性の両立」が大きな課題でした。
当社の「広告リーガルチェックAIツール」は、こうした課題を解決するために開発。制作段階の下書き時点から一次チェックを行い、最終レビュー前に二次チェックを実施することで、差し戻しや公開延期のリスクを大幅に削減します。
■ 主な特徴
１．マルチ法域対応：薬機法・景品表示法・消費者契約法・著作権法に順次対応
２．改善提案まで自動提示：違反の可能性と理由、代替表現例をレポート化
３．ワークフロー統合：社内制作フローや外部パートナーとの共同作業にシームレス対応
４．ナレッジ共有機能：検出結果を社内教育資料として再活用可能
■ 導入効果
・法務レビュー時間を最大50％短縮
・差し戻し回数の削減で制作コストを削減
・行政指導や出稿停止リスクを未然に防止
■ コメント（代表取締役社長 堀川 治）
「広告はスピードと創造性が求められる一方、法令遵守も不可欠です。当社のリーガルチェックAIは、制作現場と法務部門の橋渡しとなり、安全で効果的な広告運用を実現します。」
【ツール詳細はこちら】
面倒な広告リーガルチェックをAIで自動化。広告リーガルチェックAIツール徹底解説｜薬機法・景品表示法・著作権法にも対応可能な次世代コンプライアンス対策
https://www.thank-u.net/blog/ai/legal_check_ai_tool_for_advertising/
■ 株式会社サンクユーについて
株式会社サンクユーは、売れるWEBサイトの制作が得意な東京都品川区のWEB制作会社です。
サイトの目的とターゲットに最適なデザイン・機能をご提案することで、結果が出るサイトを制作いたします。
顧客視点での提案・企画、そして高い技術力によって顧客満足度の高いサービスを提供しております。
■ お問い合わせ
「FAX注文のDX化」や「段階的な受注業務改善」について、ご相談・ヒアリングをご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
https://www.thank-u.net/contact/
【会社概要】
会社名：株式会社サンクユー
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
代表者：堀川 治
URL：https://www.thank-u.net/
TEL：03-3788-7388
MAIL：info@thank-u.net
事業内容：BtoB向けECサイト構築、EC-CUBE開発、Web制作、DX支援
【本リリースに関するお問い合わせ】
株式会社サンクユー
広報担当：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
