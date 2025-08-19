















プラチナ万年筆株式会社（本社：東京 社長：中田俊也）では、日本の伝統技法が凝縮した「出雲」ブランド から新たに希少価値の高い木材を採用した銘木シリーズ、第一作目「花梨瘤」が誕生します。 木材固有の「杢（もく）」（木の捻れや瘤などによって現れる、希少価値の高い模様）の美しさと、木軸の経年 変化を楽しむことをコンセプトにした木軸万年筆です。出雲「銘木」シリーズでは、より素材を感じてもらうために新しいフォルムを創出しました。キャップと胴のギャップ（段差）をなくし、一体感のあるボディに仕上 げ、質感を一層感じていただけるよう、あえてクリップを取り除きました。極力トップコートを抑えることで、木軸の経年変化をより実感いただけます。もちろん木軸ですので使用していくことで本体に凹みや傷 などがつくとは思いますが、「育てる万年筆」としてエイジングをお楽しみください。









＜花梨瘤とは＞

マメ科の広葉樹である花梨（かりん）※の瘤（こぶ）を軸材にしました。花梨は東南アジアや南アジアに分布している植物で、外的要因によって稀に発現する木の幹や根の 部分にできる成長部分を瘤といいます。その瘤には規則性のない複雑な模様が絡みあい、渦を巻くような 曲線や波紋のような杢（もく）が表れ、見る者の目を引きつけます。花梨瘤の杢はたいへん美しく、複雑に入り 組んだ木目が織りなす紋様は、まさに自然の生んだ造形美と言えます。そのため、古くから高級家具や装飾品・楽器などの材料として人気があります。瘤には節や虫食い等が見られるものもありますが、万年筆として 使用する際に支障がないものはそのまま仕上げています。また花梨瘤ボディは時間とともに赤みが増すのも 特徴です。

※日本で見られる中国原産のバラ科のカリンとは異なります。

＜出雲ブランドとは＞

出雲国のあった島根に生まれた創業者・中田俊一。これを原点とし、島根県出雲市の協力を得て、「出雲ブラン ド」を創出しました。素材を吟味し、各分野の職人が最高の技を施した当社高級筆記具ブランドです。出雲市が 認定する「出雲ブランド商品」として2012年より出雲市に認定されています。









出雲 銘木シリーズ「花梨瘤」 世界限定50本 ※お取り扱い店舗限定品

●発売日 2025年8月25 日

●品番 PIZ-150000PW

●軸色 #1 花梨瘤（カリンコブ）

●価格 165,000 円（税込）

●製品仕様 胴軸、キャップ： 木軸（花梨瘤）オイル仕上 グリップ：樹脂

●ペン先 大型18 金ペン（細字・中字・太字）

●サイズ 全長166mm 最大径18.4mm 標準重量26.7g

●付属品 専用化粧箱（桐箱）、瓶インク20ml、コンバーター、カートリッジインク、 ペン枕（さくら材使用）、お手入れ用のマイクロファイバークロス

