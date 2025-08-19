この度、株式会社NAaNAでは東京都中央区の法律事務所「北畑法律事務所」様の「建設・不動産 債権回収サイト」を新規制作し、正式公開されました。北畑法律事務所は実績があり優良な法律事務所です。
この度、株式会社NAaNAでは東京都中央区の法律事務所「北畑法律事務所」様の「建設・不動産 債権回収サイト」を新規制作し、令和７年8月7日正式公開されました。北畑法律事務所は実績があり優良な法律事務所です。
■「建設・不動産 債権回収サイト」の冒頭文紹介
建設・不動産トラブルにスピード対応！
北畑法律事務所におまかせください。
建設・不動産 債権回収サポート（北畑法律事務所）では、「施工工事の請負代金の未払い問題」「未払い賃料の問題」「物件の明け渡し問題」「購入建物の不具合問題」など建設・不動産トラブルの解決実績が多数あり、スピード対応で解決に導きます。
■「建設・不動産 債権回収サイト」のコンテンツについて
○デザイン
爽やかでスタイリッシュなデザイン、信頼を与えるデザインです。
○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。
○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようスクロール時のグローバルナビゲーション上部固定など表示方法に配慮しています。
○UI、UXへの配慮
ユーザーへわかりやすく、そして扱いやすく配置や操作性に配慮した設計をしています。
○CMS導入
素早くリアルタイムで更新できるようにCMS導入しています。
○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。
みなさま是非、北畑法律事務所 建設・不動産 債権回収サイトをご訪問ください。
■北畑法律事務所 建設・不動産 債権回収サイト
https://www.kenchiku-law.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327563&id=bodyimage1】
■運営者
北畑法律事務所
○所在地
〒103-0027
東京都中央区日本橋３丁目６番１１号 サンプラザ日本橋ビル３階
○お問い合わせ
TEL：03-6263-2001
■ホームページ制作会社
株式会社NAaNA（ナアナ）
○所在地
〒121-0813
東京都足立区竹の塚4-4-2 シャイン竹ノ塚503
○お問合わせ
TEL：03-5851-8988
○ホームページ制作
https://www.naana.co.jp/
○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作
https://pamphlet-design.com/
配信元企業：株式会社NAaNA
■「建設・不動産 債権回収サイト」の冒頭文紹介
建設・不動産トラブルにスピード対応！
北畑法律事務所におまかせください。
建設・不動産 債権回収サポート（北畑法律事務所）では、「施工工事の請負代金の未払い問題」「未払い賃料の問題」「物件の明け渡し問題」「購入建物の不具合問題」など建設・不動産トラブルの解決実績が多数あり、スピード対応で解決に導きます。
■「建設・不動産 債権回収サイト」のコンテンツについて
○デザイン
爽やかでスタイリッシュなデザイン、信頼を与えるデザインです。
○Webアクセシビリティへの配慮
レスポンシブWEBデザインにて構築しておりますのでPC、タブレット、スマートフォンなど異なる画面サイズ等に最適表示します。
○ユーザビリティへの配慮
ページ移動の際の容易さをアップするようスクロール時のグローバルナビゲーション上部固定など表示方法に配慮しています。
○UI、UXへの配慮
ユーザーへわかりやすく、そして扱いやすく配置や操作性に配慮した設計をしています。
○CMS導入
素早くリアルタイムで更新できるようにCMS導入しています。
○WEBセキュリティーへの配慮
常時SSLを導入しセキュリティー対策をしております。
みなさま是非、北畑法律事務所 建設・不動産 債権回収サイトをご訪問ください。
■北畑法律事務所 建設・不動産 債権回収サイト
https://www.kenchiku-law.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327563&id=bodyimage1】
■運営者
北畑法律事務所
○所在地
〒103-0027
東京都中央区日本橋３丁目６番１１号 サンプラザ日本橋ビル３階
○お問い合わせ
TEL：03-6263-2001
■ホームページ制作会社
株式会社NAaNA（ナアナ）
○所在地
〒121-0813
東京都足立区竹の塚4-4-2 シャイン竹ノ塚503
○お問合わせ
TEL：03-5851-8988
○ホームページ制作
https://www.naana.co.jp/
○パンフレット・カタログ・チラシ・フライヤーのデザインから印刷まで制作
https://pamphlet-design.com/
配信元企業：株式会社NAaNA
プレスリリース詳細へ