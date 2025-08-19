8月20日は「発毛の日」 リーブ21公式オンラインショップ「リーブ直販」でお得な2つの特別企画
発毛専門 リーブ 21 （本社：大阪市中央区、代表取締役社長：岡村勝正） は
発毛の日（8月20日）を記念して、
8月19日からリーブ21公式オンラインショップ「リーブ直販」にて
お得なキャンペーンを実施いたします。
【リーブ21 発毛の日キャンペーン】
（1）先着100名様に特製ブラシプレゼント
2025年8月19日（火）～8月25日（月）
対象のセット商品をご購入いただいた先着100名様に、
「マイナスイオンブラシ（販売価格1,320円）」をプレゼント。《対象セット商品》
髪元気セット、エバートニックトータルヘアケアセットなどの
各種セット商品
■詳細・ご購入はこちら
https://www.reve21shop.co.jp/lp?u=2025hatumou_alr-exi_cp
（2）新規のお客様限定!お得なお試しセット
2025年8月19日（火）～9月19日（金）
【数量限定プレゼント】リーブトニックNT（50ml／通常4,321円相当）
髪と頭皮の健康をサポートするリーブ21製品を
お得にお試しいただけるチャンスです。《セット内容》
・アクティシャンプーR（100ml）
・スカルプコンディショナーW-X（普通・乾燥肌用）
またはB-X（脂性肌用）100ml
セット価格：1,980円（税込・送料無料）
※お一人様1セット限り。
※数量限定プレゼントは、商品がなくなり次第終了いたします。
■詳細・ご購入はこちら
https://www.reve21shop.co.jp/lp?u=2025hatumou_cp
「リーブ21・発毛の日」について
リーブ21が、創業記念日の8月20日を「リーブ21・発毛の日」
として記念日登録（日本記念日協会）しました。
8月20日は（ハ・ツ・モー）とも読めることから
発毛によって取り戻した喜びの人生を讃える日としています。
会社名：株式会社毛髪クリニックリーブ21
代表取締役社長：岡村勝正
ホームページ：https://www.reve21.co.jp/
リーブ21公式チャンネル-Youtube-：https://www.youtube.com/c/reve21jp/featured
主要サービス：頭髪の発毛施術サービス、医療機器の製造販売
配信元企業：株式会社毛髪クリニックリーブ21
