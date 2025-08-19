糖尿病ケアデバイス市場規模, シェア, 競争環境, トレンド分析レポート： モニタリングデバイス別、管理デバイス別 - 主要メーカー、課題、ビジネスチャンス分析、2025年～2033年の産業予測
世界の糖尿病ケアデバイス市場は、2024年に335億8,000万米ドルと推計され、2033年には703億7,000万米ドルに到達する見込みであり、予測期間（2025年～2033年）における年平均成長率（CAGR）は8.54％と堅調な成長を維持すると予想されます。特に日本市場においては高齢化とともに糖尿病罹患率が上昇しており、継続的なケアと自己管理を支援する高度医療機器の導入が加速しています。
持続的血糖モニタリング（CGM）技術の革新が新たなスタンダードに
近年、従来型の指先穿刺（フィンガースティック）による血糖測定に代わり、持続的血糖モニタリング（CGM: Continuous Glucose Monitoring）技術が急速に普及しています。これはリアルタイムで血糖値を測定し、アラート機能などにより低血糖や高血糖のリスクを即時に通知する画期的なデバイスです。特に日本の医療機関では、CGMの導入により入院中および在宅ケアでのモニタリング精度が向上し、患者のQOL（生活の質）改善と医療コストの最適化に寄与しています。主要企業によるウェアラブル型CGM機器の普及が、さらなる市場拡大を後押ししています。
スマートインスリンペンとポンプが患者の自己管理を支援
糖尿病管理におけるもう一つの重要な領域が、インスリン投与デバイスです。スマートインスリンペンやインスリンポンプの登場により、患者がインスリンの投与量やタイミングをアプリ連携で管理できるようになっています。これにより、ヒューマンエラーのリスクが減少し、自己管理の精度が大幅に向上しています。特に若年層や働く世代の患者にとっては、日常生活に支障をきたさないコンパクト設計と利便性が魅力となっており、日本市場では小型化・高機能化を重視した国産製品の開発競争が激化しています。
主要企業のリスト：
● Medtronic plc
● Abbott Laboratories
● F.Hoffmann-La-Ltd.
● Bayer AG
● Lifescan, Inc.
● B Braun Melsungen AG
● Lifescan, Inc.
● Dexcom Inc.
● Insulet Corporation
● Ypsomed Holdings
● Companion Medical
● Sanofi
● Valeritas Holding Inc.
● Novo Nordisk
● Arkray, Inc.
AIとIoTによる統合型糖尿病管理の台頭
近年、AIやIoTといった先端技術を活用した糖尿病管理のトレンドが急浮上しています。血糖値、運動量、食事、投薬履歴などを統合的に管理できるプラットフォームが登場し、個別化医療（パーソナライズド・メディシン）への道を切り開いています。特に日本では、健康保険制度との連携や遠隔診療の普及と相まって、医療従事者と患者間のリアルタイムな情報共有が可能となり、治療の質を高めています。今後はAIを活用した血糖値予測アルゴリズムなどの研究開発も進む見通しであり、統合型ケアの標準化が注目されています。
日本市場の高齢化がケアデバイス需要を牽引
日本における糖尿病有病率は、高齢者層を中心に年々増加傾向にあります。厚生労働省によると、65歳以上の高齢者の約4人に1人が糖尿病または糖尿病予備軍であるとされています。これにより、在宅医療向けの簡便な操作性を持つデバイスや、高齢者向けの視認性・操作性に配慮した設計が求められるようになっています。医療機関だけでなく一般家庭でも扱えるデバイスの市場ニーズが顕在化しており、日本国内の医療機器メーカーにとっては大きな成長機会が広がっています。
