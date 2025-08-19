HVDC送電システム市場の展望2032：世界の成長における日本の戦略的役割
世界のエネルギーセクターは、再生可能エネルギー、技術革新、そして持続可能性目標への加速的な推進を背景に、変革期を迎えています。高電圧直流（HVDC）送電システムは、電力網の近代化における重要なソリューションとして浮上し、エネルギー損失を最小限に抑えながら長距離送電を可能にしています。世界のHVDC送電システム市場が急速に拡大する中、日本の戦略的関与と技術力は、2032年までの業界の未来を形作る上で重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。
HVDC技術は、従来の交流送電に比べて、特に長距離送電や海底送電において多くの利点を備えています。抵抗損失を最小限に抑え、電力網の非同期接続を可能にするHVDCシステムは、効率的な国境を越えた電力取引と遠隔地の再生可能エネルギー源の統合を促進します。
2032年までの市場規模と世界動向
世界のHVDC送電市場規模は、2024年には119億米ドル、2032年には189億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025～2032年）中に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長します。この成長は、いくつかの相互に関連する要因によって推進されています。
* 再生可能エネルギーへの投資の増加：各国は風力、太陽光、水力発電の設備容量を積極的に拡大しています。HVDCシステムは、これらの遠隔地にあるエネルギー源を消費地に接続するために不可欠です。
* グリッド近代化イニシアチブ: 先進市場におけるインフラの老朽化と新興経済国におけるグリッド拡張の必要性が需要を促進しています。
* 国境を越えた相互接続: ヨーロッパ、アジア、アフリカは、エネルギーの安全性と安定性を向上させるために、複数国間の HVDC プロジェクトに投資しています。
* 技術の進歩: 変換所の技術、ケーブル製造、パワーエレクトロニクスの改善により、HVDC システムのパフォーマンスとコスト効率が向上しています。
2032 年までに、市場は、洋上風力発電の統合、人口密集地域の地下送電、柔軟なグリッド相互接続など、より幅広いアプリケーションを網羅するようになると予想されています。
HVDC送電システム市場セグメント分析
世界のHVDC送電システム市場は、タイプ、テクノロジー、アプリケーション、地域によって分割されています。
* タイプに基づいて、市場は高電力定格プロジェクトと低電力定格プロジェクトに分類されます。
* 技術に基づいて、市場は他励式コンバータ（LCC）と電圧源コンバータ（VSC）に分類されます。
* アプリケーションに基づいて、市場は海中、地下、頭上、および混合に分類されます。
* 地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分割されています。
HVDC市場における日本の役割
日本は、高度な技術基盤と脱炭素化への取り組みにより、世界のHVDC送電システム市場において極めて重要な役割を果たしています。島嶼国であり、化石燃料資源が限られていることなど、日本特有の地理的・エネルギー的課題を抱えているため、送電網のレジリエンス（耐久性）における革新が求められています。
