°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë¾ÅÆî¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤Êç½¸³«»Ï¡ª ¾ÅÆî¡Ö¹ô¾Â³¤´ß WithWan¡×¡á°¦¸¤¤È¶¦¤Ë¡£ ³¤ÊÕ¤Î³¹¤Ç°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¡¢¤½¤ó¤ÊÌ´¤ò»ý¤ÄÊý¤Ë¸þ¤±¤¿Á´£µÀ¤ÂÓ¸ÂÄê¤Î¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Î¿·µ¬Ê¬¾ù¤Î°ÆÆâ
°¦¸¤¤È¶¦¤ËÊë¤é¤¹¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡Ö¹ô¾Â³¤´ß WithWan¡×
～Á´£µ½»¸Í¤Î»²²Ã¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï～
¤¯¤é¤¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡ÅÄÅ°¡Ë¤Ï¡¢Æ£Âô»Ô¹ô¾Â³¤´ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°¦¸¤¤È¶¦¤Ë¾ÅÆî¤ÎÊë¤é¤·¤ò³Ú¤·¤à¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¡Ö¹ô¾Â³¤´ß WithWan¡× ¤Î»²²Ã¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡Ö³¤ÊÕ¤Î³¹Êë¤é¤·¤ò°¦¸¤¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤à¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¾ÅÆî¤¬¹¥¤¡¢³¤¤¬¹¥¤¡¢°¦¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òÌ´¸«¤ëÊý¡¢¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊë¤é¤·¤ËÆ´¤ì¤ëÊý¡¢¤µ¤é¤Ë»Ò°é¤Æ´Ä¶¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò½Å»ë¤·¡¢·úÃÛ²È¤È¶¦¤ËÍýÁÛ¤Î½»¤Þ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤½»¤Þ¤¤¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327522&id=bodyimage1¡Û
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
* Ì¾¾Î¡§¹ô¾Â³¤´ß WithWan¡Ê°¦¸¤¤È¶¦¤Ë¡Ë
* ½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¹ô¾Â³¤´ß
* ¸òÄÌ¡§¾®ÅÄµÞ¹¾¥ÎÅçÀþ¡Ö¹ô¾Â³¤´ß¡×±ØÅÌÊâ5Ê¬¡¢¹ô¾Â³¤´ß¤Þ¤ÇÅÌÊâ6Ê¬
* µ¬ÌÏ¡§Á´£µ½»¸Í¡ÊRCÂ¤£²³¬·ú¤Æ¥á¥¾¥Í¥Ã¥È½»Âð¡Ë
* ÆÃÄ§¡§
¡¦Âç¤¤ÊÃæÄí¤ÈÆîÄí¤ò¶¦Í¤·¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡Ö¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤é¤·¤¤Àß·×¡×
¡¦ ³Æ½»¸Í¤ÏÊë¤é¤·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Í³Àß·×¤¬²ÄÇ½¡Ê°ìÉô¥ëー¥ë¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÉßÃÏÌÌÀÑÌó140ÄÚ¤ò£µÀ¤ÂÓ¤Ç¶¦Í½êÍ¡ÊÉßÃÏ¸¢ÀßÄê¤¢¤ê¡Ë
¡¦¥¼¥í¥¨¥Í¥ë¥®ー½»Âð¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÈÃßÅÅÃÓ¤ò³Æ½»¸Í¤ËÆ³Æþ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦Æ£Âô»ÔÊä½õ¶â³èÍÑ¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327522&id=bodyimage2¡Û
·úÃÛÀß·×¥Ñー¥È¥Êー
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹Àß·×¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä ¼ã¾¾¶Ñ·úÃÛÀß·×»öÌ³½ê ¤¬Àß·×¤òÃ´Åö¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¼ÂÀÓ¤Ë¤Ï¡¢
* ¡Ö³¹³Ñ¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö ¥»¥¿¥¬¥ä¥Æ¥é¥¹¡×¡Ê¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡Ë
* ¡ÖÎÐ¤¬µÖ¤Î¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹¡×¡Ê¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¦ÆüËÜ·úÃÛ³Ø²ñºîÉÊÁª¾©¼õ¾Þ¡Ë
¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö½»Âð¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327522&id=bodyimage3¡Û
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
* ¾ÅÆî¤ä³¤¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Á³¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊë¤é¤·¤¬¤·¤¿¤¤
* °¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë²÷Å¬¤ËÊë¤é¤»¤ë½»¤Þ¤¤¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë
* ¥Þ¥ê¥ó¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬¼ñÌ£
* »Ò°é¤Æ´Ä¶¤¬ÎÉ¤¤³¹¤ÇÊë¤é¤·¤¿¤¤
* ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë½»¤Þ¤¤¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë
* ·úÃÛ²È¤È°ì½ï¤Ë½»¤Þ¤¤¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤
* ¡Ö²È¤òÇã¤¦¡×¤è¤ê¡ÖÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327522&id=bodyimage4¡Û
Êç½¸¼çÂÎ¡¡¡ö¾å¤Î²èÁü¤Ï½×¹©»öÎã¡¢³ùÁÒºûÌÜÄ®¡Ö¡õ¡×¡ÊÁ´£¶À¤ÂÓ¡Ë
»²²Ã¼ÔÊç½¸¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ï¡¢¾ÅÆî¤Ç¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹Ê¬¾ù¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ23Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä ¤¯¤é¤¹³ô¼°²ñ¼Ò ¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ£°ì¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö½»Âð¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
* ³ùÁÒºûÌÜÄ®¡Ö¡õ¡×¡ÊÁ´£¶À¤ÂÓ¡Ë
* ³ùÁÒÀ¾¸æÌç¥·¥§¥¢¥Ó¥ì¥Ã¥¸Æâ¡Ö¤«¤Þ¤¯¤éÄ¹²°¡×¡ÊÁ´£´À¤ÂÓ¡Ë
* ³ý¥öºê Aloha Collection¡ÊÁ´£¸À¤ÂÓ¡Ë
* ³ùÁÒÂçÄ® Coop village¡ÊÁ´£¶À¤ÂÓ¡Ë
* ³ùÁÒ»³¡Ö¸ÅÌ±²È¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¡ÊÁ´£³À¤ÂÓ¡Ë
»²²Ã¼ÔÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸½ºß¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È»²²Ã´õË¾¼Ô¸þ¤±¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò½ç¼¡³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¾ÅÆî¡¦¹ô¾Â¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¶¦´¶¤·¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤Ë¡È²È¤òÇã¤¦¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¡¹¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹ÀâÌÀ²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢24Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ê1¡Ë11¡§00～¡¡¡Ê2¡Ë13¡§30～
»²²Ã¡§ÌµÎÁ¡¦Á´¤´Í½ÌóÀ©¡¡
ÀâÌÀ²ñ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¡¡¡Ê±¦¡Ë¡¡https://shonanstyle.com/kugenumakaigan-coopinfo/
¤¯¤é¤¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³ー¥Ý¥é¥Æ¥£¥Ö¥Ï¥¦¥¹¿ä¿Ê¼¼¡¡
½»½ê¡§¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¹ô¾Â³¤´ß£³-£±£´-£µ
ÅÅÏÃ¡§0466-35-6660¡ÊAI¼õÉÕÅÅÏÃ¡Ë
¥áー¥ë¡§klass2@shonanstyle.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://shonanstyle.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¤¯¤é¤¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø